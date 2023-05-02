Просто тогда красть нечего будет.

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Украинское правительство начало споры, а если быть точнее, то продолжило их из-за доплат военным. Так, военные желают получать дополнительные деньги за работу, но правительство не может позволить себе такую роскошь без кредитов от других стран. Так, правительство уже хочет отложить принятие решения по выплатам солдатам в тылу. Все руководители силовых ведомств уже высказали свое мнение.

Так в письме отосланном в парламент написано следующее: во-первых, в поправках не отвечают на некоторые вопросы. Например, нужно ли выплатить дополнительные деньги срочникам и курсантам. И, должны ли действовать доплаты в отдельных регионах страны. Заставляя парламент обдумывать и вносить правки, руководители буквально отодвигают принятие этого указа, и заставляют солдатов работать без дополнительных выплат. А то что тогда красть.

В письме также сказано, что решать данный вопрос нужно с особой осторожностью. Любая ошибка или неправильное высказывание в СМИ по этому закону приведет к крайне негативным последствиям (народу и солдатам решение правительства не особо понравится). Кроме того руководители думают над сбором специальной группы, которая будет решать этот вопрос.

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Напомню, что до 1 февраля все украинские военные и силовики могли получить доплату в размере 30 тысяч гривен. Но, в этом году правительство подумало и решило отменить такие доплаты, поскольку средств в бюджете нет, а кредитов не дают. Разумеется решение было встречено негативно. 10 апреля доплаты планировали вернуть, но из-за дефицита в бюджете решение отложили.