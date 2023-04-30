Запад не поставляет, а власти отказываются что-то делать.

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Украинские энтузиасты настолько устали ждать поставок Запада, что решили самостоятельно в гаражных условиях создать свою дальнобойную ракету, которую хотят передать ВСУ, чтобы те использовали ее для атак на большое расстояние. Власти пока что не комментировали такую затею, но думаю, что от бесплатного вооружения Зеленский не откажется.

Украинские государственные конструкторские бюро до сих пор не смогли создать отечественную дальнобойную ракету, а Запад поставлять свои отказывается. Поэтому за дело взялись обычные люди, они назвали свое бюро PARS. Цель этих людей — собрать денежные средства у волонтеров и создать собственную крылатую ракету. Данному вооружению уже даже название придумали - "Трембита".

По задумке, эта крылатая ракета должна пролететь примерно 140 километров и поразить любую цель. Ракету можно будет оснастить боеголовкой термобарического или комбинированнго осколочно-фугасного действия. Как сказали создатели, эту ракету можно использовать не только как средство для наземных атак, но и средство для обмана ПВО. Поскольку ракета легкая, и будет производиться довольно быстро, то такое решение имеет место.

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В рамках программы, создатели планируют развернуть целое производство в гаражных условиях. Будут делать и детали и сами ракеты за деньги волонтеров, а потом передавать это войскам. Создатели смело заявили, что ПВО не сможет уничтожить эту шуструю ракету, а она очень дешевая в производстве. Правда остался один вопрос - а какая точность будет у этой ракеты? Сможет ли она куда-то попасть вообще, если ее производят в таких условиях, или ее будут использовать только как развод для ПВО?