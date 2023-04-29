Бои дошли до новых городов, смертей очень много.

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Организация Объединенных Наций бьет тревогу, поскольку в Судане продолжаются бои, и это несмотря на то, что регулярная армия и RSF договорились, временно прекратить огонь. Так, ООН считает, что в регионе Дарфур имеется риск эскалации насилия, и это приведет к большим жертвам. В целом по всей стране идут бои, но именно в Дарфуре они разгорелись с удвоенной силой. Видимо, соглашение с RSF было не о перемирии, а об увеличении бомбардировок жилых кварталов.

Вчера, поскольку было подписано перемирие, началась массовая эвакуация иностранных граждан. Из столицы Хартум вывозили людей, но бомбардировки не остановились. Люди оказались в опасности прямо во время массовой эвакуации, а министерство обороны Турции сообщило, что один из их военно-транспортных самолетов попал под обстрел — это серьезное событие, которое не оставят без внимания.

Отмечу, что в четверт обе стороны договорились продлить неоднократно нарушавшееся прекращение огня еще на три дня (до воскресенья) ради эвакуации иностранных граждан. ООН, Соединенные Штаты, Африканский союз надеялись, что соглашение сработает, и получится временно прекратить огонь — но нет.

По данным Организации Объединенных Наций с начала конфликта в Судане было убито не менее 512 человек и более 4100 ранено. Правда, сама организация признает, что последствия куда серьезнее, и получить объективные данные в ходе боев сложновато.

Так, турецкий эвакуационный самолет попал под обстрел при посадке в аэропорту Вади-Сейидна в Омдурмане. Не понятно, кто вел стрельбу, но пассажиры не пострадали. ООН переживает, что бои приведут к массовым убийствам в Дарфуре. В Эль-Генейне боевики RSF разграбили больницу и другие здания. К конфликту подключились арабские ополченцы и дарфурские племена.

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Важно отметить, что Дарфур — это регион, который пережил 20-летнюю гражданскую войну, в которой участвовали арабы и дарфурские племена.