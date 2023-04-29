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Издание Die Welt сообщает, что немцы готовятся усиливать свою обороноспособность, особенно в море, и это связано с украинскими событиями и энергетической сферой. Издание говорит, что немецкие ВМС знали об угрозах еще до начала украинских событий. Но, командование не послушало, и обороноспособность повышать не стали.
Die Welt пишет, что ВМС знали о возможных нападениях на критически важные объекты в море еще год назад. Повышать обороноспособность и разведку в море было решено, поскольку по информации Россия ведет свою разведку немецкой инфраструктуры, и имеет все данные, чтобы ее атаковать. Германия собирается противодействовать России и давать отпор.
На данный момент все больше инфраструктуры переносят в море, особенно если мы говорим про сферу энергетики. По подводным трубопроводам куда легче поставлять топливо своим союзникам, и это не занимает территорию на суше — выгодно. Там же расположились интернет-кабели и прочая коммуникационная инфрастуктура — ее нужно защищать. С этой целью Германия создала новый Координационный центр. Данный центр обязан собирать и анализировать ситуацию на море. Также сотрудники должны обеспечивать безопасность подводной инфрастуктуры. Центр был запущен в работу в начале текущего месяца. В проекте принимают участие не только военные, но и даже федеральные правоохранительные службы. Сфокусироваться военные собрались на портах и стратегических морских районах.