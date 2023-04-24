Косово без референдума независимое, а Крым с референдумом — нет.

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МИД России Лавров выступил в ООН. И, он напомнил Западу про признание Косово, которое, кстати, признали без всяких референдумов. Он затронул тему так называемого выборочного подхода к вопросу праву наций на самоопределение. Собственно, ранее США и Европейский Союз без колебаний признали Косово — без референдумов и других условий. А вот, Крым, в котором был референдум они признавать не хотят, говорит Лавров. Он спросил, как это можно считать справедливым подходом к делу.

Таким образом Лавров отметил, что Соединенные Штаты используют любые возможности для достижения своих целей. Чтобы держать мир под собой, не дать Китаю экономически победить США и помешать России развиваться Запад прибегает к двуличности. Лавров также сказал, что МВФ — отличный инструмент для манипуляций США. Как сказал Лавров, с помощью МВФ Пентагон успешно выполняет поставленные цели в военном плане.

Таким образом Соединенным Штатам плевать на все, что происходит с людьми. Самое главное — это заработать деньги, построить новую базу, добить своих врагов, которые представляют угрозу и показать это "демократией".

Лавров также предложил расширить ООН с помощью Африканских и Азиатских стран, включая Ближний Восток. Но, конечно такого не будет, поскольку невыгодно.

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