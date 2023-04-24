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Из Судана вывозят граждан Евросоюза и США
Боевики используют любые методы для достижения целей.
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Конфликт в Судане между регулярной армией и спецназом RSF продолжается. Люди уже привыкли к плохим условиям жизни без воды, электричества и должной медицинской помощи. Наконец-то журналисты смогли поговорить с очевидцами, и узнали несколько шокирующие новости.

39-летний Маджид Маали переехал в Хартум за десять дней до конфликта, чтобы открыть там офис организации, которая помогает правозащитникам. Ему конкретно повезло, поскольку в начале конфликта его квартира попала под обстрел, а он ночевал у своего друга на западе Хартума (боевые действия добрались туда позже). Когда он добрался до своей квартиры, то увидел печальную картину: балкон был полностью взорван, мебель раскидана по дому, стекол будто не было. Буквально все комнаты в итоге пострадали, и так почти все дома в том районе.

Мы были здесь несколько дней без электричества и воды. Мы спим и просыпаемся под звуки выстрелов и взрывов и не можем уйти, даже чтобы удовлетворить основные потребности.

И, эта история, к сожалению, не уникальна, поскольку в такой же ситуации оказались десятки тысяч человек. Так, по данным ООН на сегодня из-за боев пострадали 3000 человек, а 400 убиты (реальные цифры куда больше, по словам очевидцев на улицах находиться с плохой психикой не стоит). В супермаркетах заканчиваются припасы. На заправках кончается бензин.

Активист комитета сопротивления Монейм Алгаш сказал, что его дом также пострадал, и то, что ни регулярная армия, ни боевики RSF не думают про безопасность гражданских, им буквально плевать на это, и они скорее будут использовать людей в качестве живого щита.

Регулярная армия проводила бомбардировку лагерей RSF, но важно отметить, что лагеря находятся прямо в жилых районах Хартума, и, с точностью у солдат ВВС Судана не все хорошо.

Это жестоко. Они используют мирных жителей в качестве заложников и живого щита. Мы не имеем никакого отношения к борьбе за власть между этими двумя, тем более что они оба против революции, свергнувшей диктатора Омара аль-Башира в 2019 году.

Отмечу, что местные комитеты еще 4 года назад говорили, что создание лагерей RSF в жилых кварталах — плохая идея, которая в будущем приведет к трагическим последствиям. Как мы видим сегодня, слова активистов были абсолютно правильными. Активист Алгаш заявил, что виноваты в этой трагедии все: армия, RSF и политические партии, которые допустили эту бойню в жилых кварталах.

По словам активиста, если не получится урегулировать конфликт в ближайший скажем месяц, это превратится из локального конфликта в гуманитарную катастрофу Судана. Но, пострадает не только Судан, а все международное сообщество, которое сейчас пытается быстренько улететь из Судана на военных бортах, эвакуация вроде как проходит на удивление успешно, и улететь могут иностранцы с дипломатами в безопасную зону.

Известно, что людей пытаются эвакуировать через Порт-Судан на Красном море, который находится примерно в 650 километров к северо-востоку от Хартума. По дороге нужно идти примерно 800 километров, но там очень опасно из-за боев и бомбардировок. Известно, что в сотрудничестве с Францией и Нидерландами Бельгия начала эвакуацию своих жителей и дипломатов из страны. Любой житель Европы может прийти и улететь военным бортом. МИД Хаджа Лахбиб заявила, что житель любой страны может обратиться к ним, и они помогут связаться с нужным посольством, все они мобилизованы.

Канада приостановила всю работу в Судане. Дипломаты должны быть перемещены в безопасную зону. Власти не комментируют процесс эвакуации. А вот два французских самолета уже улетели из Судана и попали на военную базу США в Джибути, где уже обеспечивают безопасность дополнительные солдаты США.

Кстати, в ходе эвакуации французская колонна подверглась нападению. RSF сказала, что это сделала армия с помощью истребителей, а вот регулярная армия считает, что нападение организовали боевики RSF - Франция молчит. 

Самолет ВВС Германии со 101 человеком смог улететь из Судана и сегодня утром попал в Берлин. Правда, людей забирали с базы в Иордании, власти которой помогали жителям в первые дни боев. Индия же перебросила два военных борта в Саудовскую Аравию, которая также помогает жителям с первых дней боев. В Порт-Судан прибыл корабль ВМС. Кувейт официально завершил эвакуацию и помог всем своим жителям.

Российские власти также пытаются помочь своим жителям. Посол заявил, что 140 жителей из 300 желают вернуться в свою страну. Уже составлен план эвакуации. Но, пока в городе жарко, реализовать план невозможно.

Власти Великой Британии сумели эвакуировать всех послов из страны в начале конфликта, а вот с мирными жителями дела обстоят хуже. Швейцария совместно с Италией и Ватиканом также вывезла людей в воскресенье. А Швеция направила 400 солдатов для обеспечения эвакуации жителей.

Известно, что сегодня аэропорт вновь подвергнулся бомбардировке со стороны регулярной армии с помощью авиации — это, только добивает в будущем возможность эвакуировать людей прямо со столицы. Также, известно, что нападению подверглась колонна с посольством Катара.

При этом, ООН продолжит свою работу в регионе. Генсек заявил, что их задача урегулировать конфликт как можно скорее, несмотря на опасность для своих сотрудников. Но, сотрудники будут переведены в другие регионы страны, поскольку в Хартуме сейчас слишком опасно — снаряд может прилететь в любую точку столицы. А еще в Судане проблемы со связью: по информации службы мониторинга интернет и связь работает очень слабо, произошел полный коллапс. В соседней стране Чад также проблемы с интернетом, поскольку он связан с Суданом.

Южный Судан в свою очередь принимает беженцев. Известно, что уже убежало около 10 тысяч человек из Судана. Забавно, что в Судане находилось куча беженцев из Южного Судана из-за конфликта в 2011 году. Но, теперь ситуация сильно поменялась.

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И также Соединенные Штаты готовят свои ВМС для оказания поддержки в эвакуации жителей. По всей видимости, Запад готов применить силу в кратчайшие сроки для предотвращения катастрофы, если таковая вдруг случится. 

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#конфликт #судан #rsf
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