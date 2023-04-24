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Глава разведки Украины заявил, что Крым перейдет под контроль Украины этой осенью
Очень амбициозный Буданов уверен в себе.
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Украинские власти очень амбициозны и находятся на позитиве в последнее время, ведь Запад пока что продолжает поставлять военную технику в неплохом количестве. Видимо, новость о поставке танков настолько вдохновляет, что теперь можно добиться своих целей за кратчайшие сроки. Так, глава разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что у Украины получится взять под контроль Крым до осени текущего года. Это кстати, не первое заявление Буданова о теме границ 1991 года — если не изменяет память, то год назад он считал, что Украина выйдет к этим границам в 2022 году.

Кстати, важно напомнить, что по прогнозу Буданова Украина должна войти в Крым уже весной текущего года. Правда, пока что от этой цели они далековаты. По всей видимости, Буданов считает, что украинские войска смогут дойти до Крыма в ходе своего контрнаступления используя последние поставки вооружения. Но, до конца весны остается месяц, а в плане поставок Украине срочно нужны боеприпасы и ПВО — какое наступление? Похоже, что прогноз оказался неверным, и теперь Украина точно дойдет до Крыма в этом году, осенью... А если и это окажется неправильным прогнозом, то вероятно Буданов поменяет дату на 2024 год и так далее.

По словам главы разведки "время еще есть". По мнению Буданова, контрнаступление станет успешным и позволит вернуть под контроль огромное количество территорий, а после этого можно будет и переговоры устроить. Правда, контрнаступление все никак не начнется — то снарядов мало, то погода, то еще что-то, а оно будет вообще?  По прогнозам западных аналитиков шансы не велики.

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Важно отметить, что Буданов понимает, что кто-то может отказаться от военных поставок. В таком случае Украине придется быстро искать альтернативу, ибо пополнять боезапасы нужно постоянно. Как сказал Буданов — если кто-то замедлит темпы поставок, то этот кто-то будет заменен более шустрым партнером. Правда, кто захочет шустро отдавать свои припасы — вопрос сложный.

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#россия #сво #крым #буданов #разведка украины
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