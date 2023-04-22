Военные самолеты должны эвакуировать дипломатов из США, Великобритании, Китая и Франции.

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В Судане продолжаются бои. Регулярная армия смогла ослабить боевиков из RSF, и эвакуация иностранных дипломатов стала возможной на военных самолетах, которые уже прилетели на военную базу Соединенных Штатов в Джибути. Вооруженные силы Судана заявили, что начали совместно с США процесс эвакуации дипломатов из США, Великобритании, Китая и Франции.

Командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что он уже переговорил с несколькими лидерами других стран, и попросил тех, безопасно эвакуировать иностранных граждан из страны. Это вновь доказывает, за кого нужно болеть в этом конфликте — за тех, кто за мир и спасение гражданских. Однако из-за взрывов на аэропорту Судана, потребуются военные самолеты, для всех — как для дипломатов, так и для обычных людей из других стран.

Пентагон уже начал переброску дополнительных вооруженных сил в Джибути для безопасной эвакуации дипломатов.

Отмечу, что дипломаты и граждане Саудовской Аравии уже покинули Судан. Граждане Иордании должны уехать в скором времени. На данный момент из-за боев погибло около 400 человек, а ранены тысячи. Волонтеры уже начали свою работу, пытаются помочь людям любыми доступными средствами, освобождая больницы для самых тяжелых случаев. Группы волонтеров разделились на три категории: медики, инженеры и медсестры для решения различных проблем. Активисты могут предоставить убежище пострадавшим, могут укрыть от бомбардировок или отремонтировать важную инфраструктуру, например что-то связанное с больницей. Такие действия были предприняты суданским продемократическим движением.

Лидер движения сообщил, что активисты смогли заставить работать даже те больницы, которые не работали до конфликта. В кратчайшие сроки удалось поставить медикаменты и топливо для работы, а также врачей. Правда, активистам не хватает расходных материалов — бинтов, аптечек, различных лекарств. Недостаток материалов наблюдается по всей стране. Пока политические элиты пытаются захватить и удержать власть, обычные люди пытаются урегулировать конфликт мирным путем и помочь остальным — как всегда.

Сегодня утром вновь звучали звуки выстрелов и авиации. Утро в Хартуме выдалось не очень. Журналист Al Jazeera сообщил изданию, что на улицах города все еще очень опасно. Пока неясно, смогут ли люди вообще добраться до безопасной зоны эвакуации. Люди стараются держаться ближе к президентскому дворцу и военному штабу — ибо, там охрана лучше, чем в самом городе. Прилететь самолет может, а вот забрать людей — уже сложнее. Здесь выбор лишь за гражданскими — либо рисковать жизнью, либо оставаться в стране до окончания боевых действий.

Мы — гражданские лица. Мы расплачиваемся. Мы не должны жить в такой обстановке.

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Известно, что в Хартуме заканчивается вода и еда. ООН в свою очередь призывает RSF остановить бои, даже если регулярная армия против. В аэропорте до сих пор слышны выстрелы — по всей видимости, RSF продолжает удерживать точку.