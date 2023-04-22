Правда, после обвинений Лулы на Западе, президент теперь хочет угодить всем.

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Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва призвал страны к мирным переговорам, чтобы урегулировать конфликт Украины с Россией. Правда, после обвинений на Западе за слова о том, что Киев виноват в этих событиях, он теперь попытается угодить всем.

Лула смог разозлить Украину, а соответственно и ее партнеров после слов о том, что Киев имеет вину за события в своей стране. Поэтому, Бразилия не будет поддерживать Запад накладывая санкции или поставляя вооружение Украине. Бразилия будет пытаться урегулировать ситуацию мирным путем, и возможно, совместно с каким-нибудь Китаем попробует договориться с Украиной.

Мое правительство осуждает нарушение территориальной целостности Украины, но мы поддерживаем решение конфликта только путем мирных переговоров.

На пресс-конференции в Португалии Лула сообщил, что ищет третью альтернативу, которая поможет достичь мира.

Президент Португалии дал свой ответ на заявление Лулы: У Португалии другая позиция. Страна считает, что Украина должна иметь право ответить, а в этом ей должны помочь союзники военными поставками, а уж после этого можно и мирно поговорить. Короче, Португалия повторила слова НАТО.

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Лула заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить поставку вооружения Украине. По его мнению, это только затягивает мирное решение конфликта. Лула уже посетил США и Китай. При этом Запад президента Бразилии уже буквально ненавидит за такие заявления. Запад обвинил Лулу в том, что он повторяет российскую и китайскую "пропаганду". Комментарии Лулы также очень разозлили украинское сообщество в Португалии. В тот же день люди вышли к посольству Бразилии и провели митинг.