Ситуация несколько стабилизировалась.

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В Судане продолжаются столкновения между регулярной армией и специальными войсками RSF - или же просто мятежниками (террористами по мнению лидера страны). Только вчера стало известно, что регулярная армия отказалась от любых переговоров, и вообще все начало идти к полномасштабному конфликту с расколом страны. Но, сегодня армия сделала неожиданное заявление: вооруженные силы смогли "потушить мятеж" в государстве.

При этом командование не знает, когда закончатся бои в Хартуме. Как я понимаю, регулярная армия смогла взять под контроль важные стратегические точки города, а также уничтожить большинство боевиков. Командование сказало, что страна смогла избавиться от "крупнейшего оппортунистического проекта" в истории Судана. Правда, генерал сказал, что в будущем RSF может направить дополнительные силы для борьбы за Хартум, столицу Судана. Учитывая, что ОАЭ поставляет оружие боевикам — все это возможно.

На данный момент боевики из RSF продолжают обстрел в различных населенных пунктах и столице. Возьмем тот же аэропорт — сколько его теперь восстанавливать будут... Вопрос серьезный. Заявление, конечно, радует, но это еще не окончательная победа над "террористами".

Важно отметить, что военный эвакуационный борт Японии и даже Соединенных Штатов уже прибыл в Джибути на базу США. Запад посылает свои войска на случай критической ситуации, это видимо и есть план Запада. Пентагон заявил, что солдаты будут обеспечивать безопасность эвакуационных бортов и послов, которых заберут из страны. Похоже, что аналитики были правы — шанс на полномасштабную войну с интервенцией остается.

На данный момент США следят за ситуацией, и в случае нападений на граждан США точно будут действовать. Лучший исход для Запада по мнению Байдена — чтобы обе стороны сложили оружие и договорились. К сожалению, эвакуацию граждан никто провести не может, поскольку единственный аэропорт был закрыт, а военным бортом забирать людей — опасно. Власти уже подготовили горячую линию по которой можно позвонить и попросить помощи в случае опасности.

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Отмечу, что США взяли в аренду базу в Джибути в 2014 году на 10 лет, и платят стране 63 миллиона долларов ежегодно. База используется для проведения военных операций в Африке и на Ближнем Востоке.