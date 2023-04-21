Боевая подготовка в европе - роскошь.

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Сегодня Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского Союза уже обеспечили тренировку более 16 тысячам украинских бойцов в рамках военной поддержки.

На встрече в "Рамштайне" партнеры Украины обсудили будущую военную помощь. Так, и без статистики не обошлось. Новые данные включают в себя сумму, которую потратил союз на то, чтобы помочь Украине ракетами и боеприпасами. Так, Европа уже отдала 600 миллионов евро, и это только на снаряды. Если говорить про авиацию, танки, ЗРК, артиллерию и соответствующий ремонт техники — суммы огромные. На этом фоне подготовка 16 тысяч военных — ничтожна.

Отмечу, что на этой встрече партнеры Украины должны были обсудить возможность поставки истребителей в Украину, а также решить проблему с ПВО, которое по мнению западной прессы закончится у Украины к 23 мая. Правда, у Украины также имеются проблемы с боеприпасами и ЗРК, и все это нужно поставить в кратчайшие сроки. Придется заменять военную технику, поскольку в большинстве своем Украина пользуется советскими образцами, боеприпасы к которым Запад просто не производит. Если мы говорим о замене всей техники — это миллиарды долларов и сотни различной техники, начиная от танков и заканчивая дронами с истребителями.

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Также, партнеры должны были затронуть тему вступления Украины в альянс НАТО. Такой же вопрос был затронут вчера генеральным секретарем альянса на встрече в Киеве с президентом Зеленским, и ответ был положительным. Йенс сказал, что все участники альянса поддерживают Украину и ее будущее членство. Однако сегодня стало известно, что почти все, есть вот Венгрия, которая не очень поддерживает, точнее совсем не поддерживает.