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Сегодня стало известно, что начальника разведки Украины Кирилла Буданова заочно арестовали в РФ за организацию терактов, это сделал Лефортовский районный суд Москвы. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте суда.
Данное решение приняла Елена Канева, которая совсем недавно также огласила решение по делу о журналисте Bellingcat Христе Грозеве. И да, журналист также заочно арестован на два месяца за незаконное пересечение российской границы.
Также в обвинении говорится, что Буданов незаконно хранит оружие и взрывчатку, а еще является создателем террористической группы с последующей организацией самих терактов. Что именно за теракт имел в виду суд — не сказали. Если верить источникам ТАСС, то суд имеет в виду событие на Крымском мосту в прошлом году, когда там произошел взрыв и обвал одной из балок. Еще тогда, 12 октября ФСБ выдвинуло обвинение украинской разведке за подрыв моста, по итогам которого погибло несколько гражданских.
Буданов уже отреагировал на заочный арест, причем с долей юмора, ему очень приятно, что власти РФ наконец-то вспомнили про его активную работу.
Вы знаете, столько времени работаю, и как-то неудобно было, что по мне никаких решений не было. Мне приятно. Это отличный показатель нашей успешной работы, обязуюсь работать ещё лучше.
Важно отметить, что Буданов никогда не отрицал и не подтверждал причастие к взрыву на мосту. Он лишь сказал, что в будущем, после окончания СВО все станет известно. Суд планирует объявить Буданова в международный розыск, но учитывая, что почти все страны мира поддерживают Украину, это бессмысленно. Я думаю, бежать куда-то в Китай или Индию Буданов не захочет, а Соединенные Штаты арестовывать его определенно не будут.