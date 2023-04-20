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Самые крупные союзники Украины, включая Соединенные Штаты, рассматривают возможность ввести полный запрет на экспорт товаров в Российскую Федерацию. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Если верить источникам, то страны из "Большой семерки" уже начали обсуждение идеи. Видимо, лидеры хотят понять, насколько такой план будет эффективен и разрушителен для самой Европы, чтобы потом на саммите лидеров G7 в мае представить эту идею остальным. Ожидается, что к реализации плана привлекут целый Европейский Союз.
Данное ограничение означает, что экспорт товаров в Россию буквально прекратиться. Останутся только те товары, которые попадут в особый "белый список". Видимо, туда добавят те товары, которые важны для заработка Западу. Сейчас же, можно экспортировать любой товар, который не попадает под действие санкций. Такой режим значительно поменяет санкции и их эффективность. В таком случае удерживать экономику страны очень сложно.
По мнению источников Bloomberg, в особый список могут попасть только продукты питания и лекарства для мирных граждан. Важно отметить, чтобы реализовать план, его должны принять все участники Европейского Союза. Только анонс такого плана вызовет громкие обсуждения и негативную реакцию большинства компаний, которые еще не ушли с рынка РФ. Также издание Bloomberg отмечает, что такой план может сказаться и на Западе, а ответные меры России могут серьезно навредить экономике ЕС.
Пока что Запад продолжает только расширять свой стандартный санкционный список, добавляя туда новые товары, новых лиц и организации. Совсем недавно в санкционный список попала РИА ФАН и ЧВК "Вагнер", а сегодня такие же санкции ввела Швейцария. Европейские чиновники понимают, что постоянно увеличивать санкционный список невозможно, и это только приведет к большему количеству вреда и исключений, чем пользе.