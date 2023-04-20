В санкционный список попала и РИА ФАН.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

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Сегодня правительство Швейцарии внесло в санкционный список две организации: ЧВК "Вагнер" и РИА ФАН. Правительство страны следует за Европейским Союзом, и повторяет тот же шаг. В министерстве заявили, что ЧВК "Вагнер" ведет агрессивные военные действия против Украины. Санкции начнут действовать сегодня в 19:00 по МСК.

Важно отметить, что Европейский Союз также заблокировал деятельность RT Arabic и Sputnik Arabic. Здесь власти Швейцарии отличились, и заявили, что вместо блокировки будут бороться с "пропагандой". По мнению чиновников, такая борьба будет куда эффективнее, чем обычная блокировка, которая только разозлит людей. Но, ограничения на рекламу будут введены.

Оба канала играют важную роль в систематической международной кампании российского правительства по манипулированию СМИ и фальсификации фактов — заявление правительства Швейцарии.

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При этом Швейцария продолжает отказываться от поставок вооружения в Украину, и категорически против того, чтобы другие страны реэкспортировали вооружение швейцарского происхождения в Украину. Так сказать, правительство пытается держать нейтралитет, но получается, что частичный.