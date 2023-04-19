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Издание Foreign Policy показало сценарий, при котором контрнаступление Украины окажется успешным
Если Украина одержит победу в боях в первый день — это успех, а если наоборот — то провал всего наступления и огромные потери.
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Западные аналитики продолжают гадать насчет итогов контрнаступления Украины. Какие только варианты мы не видели. Сегодня издание Foreign Policy выпустило статью, в которой говорится, что первый день станет решающим в наступлении Украины и его итоги покажут успешное ли оно было, либо провальное.

Первые 24 часа вторжения будут решающими. Для союзников, как и для Германии, это будет самый длинный день — немецкий фельдмаршал Эрвин Роммель (1944 год), и параллель с Украиной.

В материале сказано, что начальная фаза наступления часто показывает итоги всей битвы. И, буквально в первый день мы можем понять, какой итог ждет атакующую сторону — поражение или победа. Если конечно в кратчайшие сроки не изменится стратегия, которая в корни изменит наступление.

Украинский день "Д" станет битвой на истощение, даже если войска будут хорошо подготовлены и оснащены (а на данный момент без поставок ВСУ имеют малое количество боеприпасов, особенно если говорить про ПВО, ЗРК и воздушное пространство). Даже если мобилизуют половину населения и выдадут лучшее оружие — потери будут огромными.

В материале сказано, что ни одна из сторон не имеет стратегического преимущества, которое могло бы уже предрешить исход наступления. Но как мы знаем, атакующий должен быть несколько сильнее того, кто защищается, чтобы победить. Издание говорит, что только высшее командование Украины знает насколько подготовлены войска для наступления, а союзники, которые поддерживают страну, видимо не знают.

Издание считает, что избежать потерь Украина может только одним единственным способом: вызвать панику среди населения и командования РФ, что сделать будет практически нереально. Лучший сценарий для ВСУ по мнению издания — это сдача всех городов и побег рядовых с поля боя. Но, даже в таком сценарии шансы не 100%, и потери могут быть огромными, включая даже поражение в отдельных битвах. Причем издание отмечает, что даже если у Украины было бы больше вооружения, она бы не избежала сложных битв.

Скорее, иметь решающее значение в первые 24 часа атаки будет тактика, мораль и лидерство.

По сценарию издания, ВСУ должны парализовать командование РФ и быстро прорвать линию обороны пробравшись к стратегическим точкам и центрам снабжения, что впоследствии усугубит панику и паралич в командовании. Это что-то типа кибератаки на серверы, когда враг не может контролировать ситуацию некоторое время, а вы имеете полный доступ к данным. Если такой шанс и выпадает, то очень редко и его не замечают.

Издание считает, что Украина должна действовать скрытно и не собирать большое количество войск на месте атаки, а скорее прибегнуть к обманке. Но, еще нужно продумать снабжение тех группировок. А это еще не рассматривались дополнительные рубежи обороны: мины, препятствия, артиллерия, воздушное преимущество.

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Начальный этап будет очень сложным, и прорвать оборону за день ВСУ, скорее, не смогут, ибо нужно иметь значительное преимущество (типа как США над условной Нигерией). Издание отмечает, что все решат командиры непосредственно на фронте, их мораль.

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#сша #украина #нато #контрнаступление #контрнаступление украины
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