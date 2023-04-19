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Северная Корея готова запустить первый разведывательный спутник
Соединенные Штаты от ракет пугаются, а тут сразу спутник, да еще и шпион.
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Ким Чен Ын приказал чиновникам подготовиться к запуску первого в стране военного разведывательного спутника. Об этом официально сообщило государственное СМИ Кореи.

Такой приказ поступил от лидера страны вчера, когда он посещал Национальное управление аэрокосмического развития. В конце визита лидер сказал, что производство спутников завершено, и что пора уже отправлять их в дело. То бишь он отдал приказ о запуске спутников.

Напомню, что в декабре прошлого года государственные СМИ сообщали, что были завершены последние испытания таких спутников, и они прошли весьма успешно. Еще тогда агентство говорило, что завершит работу к апрелю текущего года — так и произошло.

А вот Соединенные Штаты не переживают, поскольку судя по космическим снимкам нет признаков того, что Корея готова запустить такой спутник. Правда, есть одна маленькая загвоздка — власти Кореи могут запустить спутник не из космического центра, а из мобильного транспортного средства. И, в таком случае, космические снимки не помогут подготовиться к событию. Как говорится шокировать, так шокировать в полной мере.

США отмечают, что недавние запуски ракет были реализованы с помощью таких мобильных Т/С. Отслеживать действия Кореи в таком случае несколько сложнее.

Сам Ким говорит, что спутники помогут защитить национальную безопасность, и также помогут защитить стабильность в регионе несмотря на агрессию США и Южной Кореи. Лидер сказал, что покупка такого спутника была неизбежной, и вполне законной, поскольку это право на суверенитет страны и самооборону.

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Планируется, что Корея разместит несколько таких спутников за короткий срок. Ким сослался на то, что сейчас в регионе довольно напряженная ситуация. Видимо, он имел в виду Тайваньскую проблему, и соответствующую реакцию Соединенных Штатов на нее.

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#сша #политика #космос #северная корея #спутник-шпион
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