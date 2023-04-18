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Представитель МО США упомянул биологическое и химическое оружие Китая
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Высокопоставленный представитель министерства обороны США предупреждает остальных чиновников, и призывает следить за ростом военной мощи Китая. При этом чиновник отметил, что Китай продолжает отказываться от переговоров для урегулирования конфликта. Ситуация идет не в пользу Соединенных Штатов, и они уже начинают упоминать химическое и биологическое вооружение. Неужели они хотят начать военную операцию по этой причине?

Джедидия Роял, заместитель министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе сказал, что Китай начал быстро расширять свои ядерные силы. Также Китай начинает быстро развиваться в таких областях, как биотехнологии, которые могут использоваться для создания биологического и химического вооружения.

Также Роял упомянул отказ Китая участвовать в переговорах с Пентагоном. Такое мнение сложилось у чиновника после того, как министр обороны Китая отказался ответить на телефонный звонок министра обороны США Остина Ллойда после событий с воздушным шаром в феврале, который вошел в воздушное пространство США.

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По его словам, военное руководство Китая отклонило многочисленные просьбы о встрече. В докладе также упомянули февральский инцидент с воздушным шаром, который попал в воздушное пространство страны. По его мнению это свидетельствует о том, что Китай настроен серьезно.

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#китай #политика #тайвань #война #соединенные штаты #соединенные штаты америки
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