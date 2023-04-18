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Макрон совместно с Китаем хочет усадить Украину за стол переговоров
По информации Макрон хочет начать переговоры летом.
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Президент Франции Эммануэль Макрон хочет тоже стать тем, кто помогает создавать мир. По информации Bloomberg, Макрон собирается полететь в Китай, чтобы показать некий мирный план, который потенциально может привести к успешным переговорам между Россией и Украиной. По словам людей связанных с планом, Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну работать с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И над созданием основы для будущих переговоров.

В плане можно найти долгосрочные гарантии безопасности. Все страны-посредники должны будут гарантировать Украине выполнение этих пунктов. Вероятно, это связано с поставками или защитой со стороны НАТО. По плану Макрона переговоры должны начаться уже этим летом. Об этом сообщили близкие к Макрону люди, анонимно.

К сожалению, но подробностей плана пока никто не раскрывает. Видимо, он все еще на доработке и требует изменений. При этом Франция продолжает поставлять вооружение в Украину. Хотя, после посещения Китая Макрон несколько поменял свое мнение. Кстати, Китай одобряет решение французского лидера по созданию структуры мирных переговоров. Китай будет поддерживать Францию в инициативе переговоров.

Украина также не комментирует данную новость. Вероятно, лично французскому лидеру дипломаты уже всё высказали. Отмечу, что многие страны скептически относятся к тому, что Китай может стать посредником в переговорах, ибо он "дружит с РФ".

Чиновник из Франции сообщил, что все союзники Франции уже знают о намерениях Макрона и им предоставили детали плана. По словам чиновников из Франции на план и переговоры сильно повлияет весеннее контрнаступление Украины. Союзники считают, что успешное наступление может дать Киеву сильную позицию на переговорах. Видимо, они из-за этого и ждут лета, так сказать, последний шанс.

Вчера Украина также отказала Ираку в том, чтобы он стал посредником на переговорах. Министр иностранных дел Украины сказал, что переговоры возможны только после вывода войск с территории страны.

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Отмечу, что детали плана могут обсудить на саммите НАТО в Литве в июле.

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#россия #украина #китай #политика #франция #мирные переговоры
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