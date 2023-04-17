Ирак стал седьмой страной, которая хочет выступить посредником в деле переговоров.

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Сегодня Украине со стороны Ирака пришло интересное предложение: Ирак хотел стать посредником между Украиной и Россией в мирных переговорах. Однако министр Кулеба отклонил данное предложение во время визита в Багдад.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь показал позицию своей страны, согласно которой она не будет участвовать ни в каких мирных переговорах, пока не будут выведены войска с ее территории. Вроде как это единственное условие, которое желает Украина сейчас. По крайней мере так она говорит другим странам. По словам министра только после вывода войск появится пространство для дипломатии и переговоров. И после этого усилия Ирака будут уместны, а сейчас — все напрасно. Это официальный отказ на предложение Ирака выступить посредником в переговорах.

В Ираке Кулеба встретился со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном. Это был первый визит украинского дипломата в Багдад за 11 лет. На переговорах Хусейн отметил, что его страна имеет много опыта в различных конфликтах, а также в проведении переговоров между враждебными сторонами. Примером выступает Саудовская Аравия и Иран.

Напомню, что совсем недавно у Ирана и Саудовской Аравии несколько подпортились отношения. В ходе нескольких раундов переговоров в Ираке не удалось достичь соглашения, но в прошлом месяце благодаря Китаю страны восстановят дипломатические отношения, что является успешным завершением конфликта.

Багдад "имеет опыт общения со странами, между которыми существует напряженность", и "готов служить делу мира" - Хусейн.

Хоть Кулеба и отклонил предложение Ирака, министр Украины надеется на дальнейшее сотрудничество с Ираком и на то, что отношения будут и дальше укрепляться. Кулеба назвал свой визит переосмыслением украинско-иракских отношений.

Нам нужно, чтобы Россия согласилась с очень простым фактом: она должна вывести свои войска с территории Украины — Кулеба.

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Также отмечу, что Ирак стал седьмым государством, которое пытается призвать Украину к переговорам. В прошлом с такими заявлениями и даже документами выступали: Китай, ОАЭ, Египет, Индия, Бразилия и другие. Пока что Украина отклоняет все предложения, но на контакт идет.