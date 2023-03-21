DMA обяжет дуополистов помочь Microsoft.

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Компании Apple и Google занимают доминирующее положение в сфере мобильных приложений. Вот, назовите мне магазин, который может выступить конкурентом Google Play и App Store на мобильных устройствах. Такого, нет. Тот же магазин от Huawei, очевидно даже с бонусами для пользователей не может выйти вперед. Да там еще и санкции, которые ограничивают его использование. Так что, да, в целом это монополия Android и iOS от Google и Apple. Аналогов нет, и крупные компании могут делать то, что им хочется. Хотя, на ПК так тоже работает, потому что Steam иногда делает удивительные вещи. А что, Epic Games даже с раздачами остается никому не нужным лаунчером. Ну, он и не развивается с такой скоростью как Steam, а Steam в свою очередь за десяток лет предлагает обширный функционал: и форум, и новости, и мастерская и многое другое.

Хотя операционная система Android позволяет использовать альтернативные магазины, они не могут составить весомую конкуренцию единственному гиганту Google Play. Сейчас Microsoft планирует разработать свой ответ дуополистам Apple и Google. Интересно, пустит ли Apple на свою платформу Microsoft. Ожидается, что техногигант из Америки будет использовать нормативные акты для защиты магазина.

В интервью Financial Times глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что закон Европейского Союза о цифровом рынке (DMA), который вступит в силу в марте 2024 года, поможет компании реализовать магазин мобильных приложений. DMA официально разрешит компаниям загружать свои магазины приложений на iPhone и телефоны Android. Так что, в скором времени Fortnite вернется на iOS с лаунчером Epic Games (который, как всегда, никому не нужен, даже на мобильных устройствах).

Мы хотим быть в состоянии предложить Xbox и контент от нас и наших сторонних партнеров на любой платформе, где кто-то захочет поиграть. Сегодня мы не можем сделать это на мобильных устройствах, но мы хотим построить мир, который, как мы думаем, наступит, когда эти устройства будут открыты.

Правда у той же Microsoft уже имеются проблемы с Apple. Отличный пример тому приложение Cloud Gaming, которое теперь не доступно для загрузки через App Store. Нужно заходить в браузер Safari, и выполнять каждый шаг точно по инструкции. Определенно это не легче, чем просто нажать "скачать" и запустить приложение. Учитывая такое отношение Apple даже к такому, не конкурентному App Store приложению, решение развивать свой магазин довольно логичное. Тем более монополисты ничего не смогут сделать, поскольку DMA обяжет их разрешить выпустить иной магазин на платформу. А ни то штрафы и потеря целого рынка Европы — на такое не пойдет никакая здравая компания, и уж тем более в 2023 году, когда у компаний спад по доходам и приходится массово увольнять сотрудников.

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Apple и Google не комментировали стремление Microsoft создать альтернативный магазин приложений. А у самой Microsoft остается одна серьезная проблема перед релизом альтернативы — разработать такой магазин, который может заменить App Store и Google Play. За десяток лет люди привыкли к дуополии, и не хотят менять традиционное приложение. Это то же самое, как Steam и Epic Games - правда, в этом случае второй лаунчер значительно уступает по функционалу первому.