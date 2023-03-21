А все для того, чтобы сохранить легендарные игры во владении, поскольку диски стали неактуальными.

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Популярный автор "The Completionist" в YouTube выложил видео, в котором рассказал, как он потратил 23 тысячи долларов на покупку игр для WiiU и 3DS. Блогер потратил столько денег, чтобы приобрести все цифровые игры, доступные в магазине данных устройств. В общей сложности блогер приобрел 2413 проектов. Если говорить простым языком, то блогер решил сохранить у себя легендарные игры, поскольку 27 марта магазины WiiU и 3DS eShop будут закрыты навсегда. Это также означает, что пользователи потеряют возможность приобрести любую игру официально, и сотни игр пропадут навсегда. А, те кто успеют приобрести будут иметь доступ к ним, поэтому блогер и занялся таким делом. В будущем такая покупка может даже окупиться в несколько раз.

Блогер The Completionist решил приобрести все игры до единой, которые сейчас доступны в магазинах обеих консолей. И так, блогер смог завершить свое дело. В ходе работы блогер занял 1,4 ТБ пространства на диске. Мало того, он потратил почти год, чтобы выкупить все игры до единой. Если быть точнее - 328 дней, чтобы выкупить всё, что было доступно в eShop для WiiU и 3DS. Вот видео, где блогер подробно об этом рассказал:

Однако эта работа не была проделана лишь ради своей выгоды и покупки игр. В видео блогер заявил, что под покупкой 2500 игр стояла более серьезная цель. Его команда начала собственную благотворительную акцию Preserved Play. Это этакая ежегодная акция по сбору денежных средств. Первый сбор должен пройти в этом году. Все деньги полученные в ходе сбора будут направлены в Фонд истории видеоигр, чтобы все игры могли жить дальше. Включая проекты Nintendo. Такой двойной смысл в ролике.

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Не думаю, что компания Nintendo после этого отменит закрытие магазинов. Наоборот, компания очень даже обрадуется тому, что какой-то блогер потратил 20 тысяч долларов на мертвые игры. Но для самого блогера, и его будущих детей это настоящее сокровище, которое позволит в будущем вспоминать, какие игры были доступны нам раньше.