Только МО рассматривать все это лень.

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Двухпартийная группа представителей Сената США попросила МО поставить истребители Украине, желательно, чтобы это были F-16. Письмо с требованием было направлено главе оборонного ведомства Остину Ллойду. Такую информацию передает журнал Politico. Представители принимают попытки надавить на министерство, чтобы добиться своих целей.

По информации издания, в посланном сообщении имеется призыв к Пентагону рассмотреть возможность поставки новых истребителей Украине, включая F-16. Также в письме требуют изучить плюсы и минусы от таких поставок. Данное сообщение было подписано группой из восьми человек, они входят в Сенат США. В группе имеются и члены Демократической партии, так и Республиканской. По словам политиков, конфликт достиг точки невозврата, и пора принимать соответствующие меры. По их мнению, если предоставить Украине новые истребители, то Украина получит значительное преимущество на фронте.

Это новые возможности, которые значительно поменяют правила в боях.

Политики даже имеют смелость ставить сроки Остину. Группа заявила, что Остин обязан рассмотреть и дать оценку этой поставке, и все это ради того, чтобы Украине как можно скорее поставили F-16, которые она так давно просит. Особенно сильно политиков интересует оценка, которая ответит на вопрос "насколько истребители будут полезны для ВСУ на фронте". Пентагон все таки обладает большой силой, и к его мнению прислушиваются остальные. Вероятно, политики также интересуются вопросом, как будет происходить ремонт и обучение солдат. Новая техника не так проста в использовании, как те же джавелины.

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Решение отправить такое письмо было принято после того, как некоторые политики негативно высказывались по поводу возможной поставки истребителей Украине, включая выступление президента Джо Байдена.