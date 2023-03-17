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Слухи о том, что вторая консоль Switch будет анонсирована в ближайшее время не прекращаются. Возможно, анонс состоится уже в этом году. Эти слухи подкрепляются сделкой с Microsoft, которая гарантирует релиз шутера Call of Duty на консолях Nintendo, и то, что Switch не тянет нынешний уровень шутера. Но, видимо с делами компании слухи не имеют ничего общего. По словам представителя Nintendo Дага Боузера, у Switch еще есть несколько лет на жизнь.

Об этом Боузер недавно рассказал изданию The Associated Press. Представителя прямо спросили, когда появится новая консоль на рынке. И, что надеется увидеть компания в итоге.

Ничего не объявлено о будущей консоли или устройстве, но мы по-прежнему очень оптимистично настроены по отношению к Nintendo Switch.

Боузер добавил, что необходимо быть осторожным, когда речь идет про совершенно новое устройство. Босс не хотел бы раскрывать то, что он видит в будущем.

Как мы знаем, Nintendo заменяет свою консоль раз в 5-6 лет. Если Nintendo проживет еще несколько лет — это рекорд для компании и совершенно неположительная новость для пользователей, ибо консоль уже морально устарела, и не может соревноваться с PlayStation и Xbox. Switch уже отметила шестую годовщину, куда уж больше то. И так максимум для стандарта компании. Пора делать анонс, пора!

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То, что Боузер считает, что Switch будет важна для Nintendo еще несколько лет, не означает, что не появится новая консоль. Новая консоль может существовать наряду с Switch. Тем не менее его комментарии несколько проясняют ситуацию: не ждите чего-то большего от Nintendo в этом году. Поскольку продажи консоли Switch по-прежнему высоки, а консоль занимает лидерские позиции в США — менять ее, бессмысленно в плане бизнеса. А то, что она морально устарела, никого не волнует, в особенности руководителей, главное же деньги, а не удовлетворенность пользователей. Хотя, похоже все всем довольны, и никому большего не надо. К чему этот ваш некстген, AAA-проекты 2023 года с хорошей графикой. Можно довольствоваться уровнем мобильных устройств. Хотя, в следующем году Snapdragon 8 gen 3 может обогнать даже Switch, оставив эту консоль позади всех. Важно отметить, что Том Хендерсон и Джефф Грабб уверенны, что анонс Switch 2 состоится в 2023 году — это надежные инсайдеры, которые зачастую бывают правы.