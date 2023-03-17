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Слухи о том, что вторая консоль Switch будет анонсирована в ближайшее время не прекращаются. Возможно, анонс состоится уже в этом году. Эти слухи подкрепляются сделкой с Microsoft, которая гарантирует релиз шутера Call of Duty на консолях Nintendo, и то, что Switch не тянет нынешний уровень шутера. Но, видимо с делами компании слухи не имеют ничего общего. По словам представителя Nintendo Дага Боузера, у Switch еще есть несколько лет на жизнь.
Об этом Боузер недавно рассказал изданию The Associated Press. Представителя прямо спросили, когда появится новая консоль на рынке. И, что надеется увидеть компания в итоге.
Ничего не объявлено о будущей консоли или устройстве, но мы по-прежнему очень оптимистично настроены по отношению к Nintendo Switch.
Боузер добавил, что необходимо быть осторожным, когда речь идет про совершенно новое устройство. Босс не хотел бы раскрывать то, что он видит в будущем.
Как мы знаем, Nintendo заменяет свою консоль раз в 5-6 лет. Если Nintendo проживет еще несколько лет — это рекорд для компании и совершенно неположительная новость для пользователей, ибо консоль уже морально устарела, и не может соревноваться с PlayStation и Xbox. Switch уже отметила шестую годовщину, куда уж больше то. И так максимум для стандарта компании. Пора делать анонс, пора!
То, что Боузер считает, что Switch будет важна для Nintendo еще несколько лет, не означает, что не появится новая консоль. Новая консоль может существовать наряду с Switch. Тем не менее его комментарии несколько проясняют ситуацию: не ждите чего-то большего от Nintendo в этом году. Поскольку продажи консоли Switch по-прежнему высоки, а консоль занимает лидерские позиции в США — менять ее, бессмысленно в плане бизнеса. А то, что она морально устарела, никого не волнует, в особенности руководителей, главное же деньги, а не удовлетворенность пользователей. Хотя, похоже все всем довольны, и никому большего не надо. К чему этот ваш некстген, AAA-проекты 2023 года с хорошей графикой. Можно довольствоваться уровнем мобильных устройств. Хотя, в следующем году Snapdragon 8 gen 3 может обогнать даже Switch, оставив эту консоль позади всех. Важно отметить, что Том Хендерсон и Джефф Грабб уверенны, что анонс Switch 2 состоится в 2023 году — это надежные инсайдеры, которые зачастую бывают правы.