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Разработчики Call of Duty Mobile опровергли слух про закрытие проекта
Ну, с такими то доходами, и отказываться не приходится.
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Разработчики Call of Duty Mobile официально опровергли слух, который гласит, что Activision будет постепенно отказываться от мобильной версии шутера в пользу Warzone Mobile. Напоминаю, что слухи появились в сети после того, как Microsoft передала документ регулятору из Великобритании. Но, учитывая доходы мобильной игры это было маловероятно, что и подтвердила Activision - боевой пропуск будут продолжать клепать, не переживайте! Донат на мобильных устройствах как благословение — от него нельзя отказываться.

Мы считаем Call of Duty Mobile важной частью франшизы Call of Duty, и она подходит под нашу общую стратегию развития мобильных игр.

В заявлении говорится, что студия TiMi планирует продолжать поддерживать Call of Duty Mobile долгие годы: новые сезоны, боевой пропуск, кейсы, карты и многое другое. Activision не против того, чтобы карты портировали с нового шутера Modern Warfare. Будущая королевская битва Warzone Mobile никоим образом не помешает китайцам приносить огромный доход. И, это кстати, странно.

С одной стороны, создатели не хотят отказываться от популярной игры и терять огромные доходы. С другой стороны это сильно повлияет на популярность Warzone Mobile. А, этот проект, он же разрабатывается без китайцев, это чистая прибыль для американцев, не нужно делиться. Так почему они хотят оставить то, что в теории помешает зарабатывать большие деньги с новой игры? Мне этот бизнес, видимо, не понять. Даже сейчас многие игроки не готовы переходить в Warzone Mobile из-за сырости. Но, если конкурента не будет, придется идти в единственный мобильный проект и донатить, тем более он связан с ПК версией. Видимо, все таки мобильная варзона не так важна, как нам казалось.

Хотя, можно также посмотреть на итог Warzone 1. Проект все также находится в состоянии "онлайн", но в него никто не играет, он остался никому не нужным. Хотя, учитывая карту Кальдерра, я не удивлен тому, что на ней никто не играет. Также отключили магазин и возможность получить новую косметику, как и старую. Так что, да, игра никому не нужна, и просто потому, что в ней не осталось нормальных возможностей. Ну, игра, то есть, но фактически нет. Вполне возможно, что мобильную версию Call of Duty постигнет та же участь. Она будет работать, и даже может обновления будут, но функционал будет ограничен в пользу Warzone Mobile. Однако это всего лишь предположение.  Не исключено, что обе игры могут сосуществовать, и даже помогать друг другу увеличивать аудиторию. Скорее Warzone Mobile станет исключительно королевской битвой, а Call of Duty Mobile - динамичным шутером 5 на 5.

НО! Странно, зачем Microsoft это указывает в своем документе по сделке с Activision и передает это регуляторам. Видимо, американский техногигант предпочитает, чтобы игры разрабатывались лично Activision, а не китайским гигантом Tencent (TiMi - дочерняя компания Tencent). Возможно, если сделка с Activision завершится успешно, то Call of Duty Mobile умрет. Или, перейдет под управление Activision.

Только время покажет, останется ли Activision поддерживать Call of Duty Mobile. Может, просто заберут лицензию у китайцев, и они будут вынуждены закрыть проект. А может, выкупят игру. А может, договорятся с Microsoft - итогов очень много, и предположить какой из них правильный очень сложно. Может Microsoft будет настаивать на постепенном отказе от игры в пользу Warzone Mobile.

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Напомню, что Call of Duty Mobile вышла 1 октября 2019 года. Этот free-to-play шутер ежегодно приносит примерно 1,5 миллиарда долларов, и держит в онлайне миллионы игроков каждый день.

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#activision #infinity ward #call of duty #modern warfare 2 #warzone 2 #tencent #call of duty mobile #мобильные игры #lightspeed studios
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