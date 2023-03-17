Компании как всегда. Правила они работают, но пока не мешают заработать деньги.

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А сегодня мы посмотрим с вами на типичную компанию, которая следует своим правилам ровно до того момента, пока они не мешают ей заработать дополнительные денежные средства. И так, Discord и Clyde. Вчера в приложении официально дали доступ к боту Клайд — это искусственный интеллект типа ChatGPT. В целом, удобная система, но которая нарушает прошлую политику конфиденциальности. Так угадайте, что произошло? Правильно, политику быстро поменяли, а пользователи это увидели. Компания удалила из политики конфиденциальности пункт о том, что она не будет хранить содержимое звонков и каналов. Теперь в Discord восстановили этот пункт. Также разработчики уточнили, какие данные будут использоваться и храниться искусственным интеллектом.

Как сообщает Gizmodo, изменения в политике конфиденциальности Discord сделали пользователей недовольными. Особенно сильно такое изменение расстроило пользователей вкупе с релизом новых ИИ-функций, например Automod - бот, который выполняет функцию модератора и понимает контекст разговоров в текстовых каналах. Изменения действовали всего один день, после чего создатели восстановили первоначальную политику конфиденциальности. То бишь, создатели решили все повернуть вспять, чтобы не терять репутацию дальше. Правда удар по репутации уже есть.

Теперь вот что написано в политике конфиденциальности: "Мы обычно не храним содержимое видео- и голосовых вызовов или каналов. Если мы изменим это в будущем (например, для облегчения модерации контента), мы сообщим вам об этом заранее. Мы также не храним потоковое содержимое, когда вы делитесь своим экраном, но мы сохраняем уменьшенное изображение обложки потока в течение короткого периода времени".

Создатели также объяснились изданию Gizmodo, вот что они сказали:

Мы признаем, что когда мы недавно опубликовали скорректированные формулировки в нашей Политике конфиденциальности, мы непреднамеренно вызвали путаницу среди наших пользователей. Для ясности, ничего не изменилось, и мы вернули все обратно, и дополнительно разъяснили некоторые пункты.

А вот, почему предыдущая политика была удалена, это нам не сказали. Нет, может быть они реально ошиблись. Но, я думаю, что они просто испугались гнева пользователей. Знаете, слежка должна быть секретной, а когда про нее все знают, она не работает. Так что да, никакой слежки в Discord пока что нет, но в будущем, с развитием искусственного интеллекта может и появится. Мораль: читайте политику конфиденциальности и различные соглашения, особенно там, где собираетесь оставлять личную, важную для себя информацию. Иногда, это можем спасти целую жизнь.

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Discord уведомит пользователей, если политика поменяется. Правда, этого не сделали в прошлый раз.