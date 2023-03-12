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Пятый серийный автомобиль компании Xpeng засветился в китайских государственных регистрационных документах перед дебютом на автосалоне в Шанхае. По документам автомобиль имеет название Xpeng G6. Это новый электрический кроссовер, который в 2024 году должен добраться до европейских стран.
Официально компания еще ничего не раскрывала, но по документам автомобиль имеет такие габариты: длина G6 составляет 4753 мм, ширина - 1920 мм, высота - 1650 мм, а колесная база - 2890 мм.
Как и остальные внедорожники компании G6 не выделяется дизайном. Он максимально минималистичный, убрали все ненужные детали. Например, спереди отказались от решетки радиатора. Напомнить, как в Европе с этим обстоят дела? Например, у BMW...
Имеются характерные для компании детали: например, фары во всю ширину кузова спереди и сзади. Все детали немного наклонены. Ожидается, что внедорожник G6 получит технологию автономного вождения на основе лидара из версии P5. Новых функций ожидаемо не будет. Технология ввелась в эксплуатацию в 2022 году и имеет 32 датчика.
По документам внедорожник G6 будет в двух вариациях: передний привод и один двигатель, и полный привод с двумя двигателями и мощностью от 208 лошадиных сил до 292 лошадиных сил. Также покупатели смогут выбрать множество вариаций: увеличенная дальность хода, усиленная батарея, меньшая масса и так далее. В слитых вариациях фигурируют батареи емкостью 55,9 кВтч, 66,2 кВтч и 71,4 кВтч, последняя из которых обеспечивает запас хода до 600 километров по китайскому стандарту тестирования.