Новый автомобиль будет с припиской Golf.

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Инсайдеры ожидают, что Volkswagen представит свой городской электромобиль ID 2 на специальном мероприятии 15 марта. На нем компания подробно расскажет об автомобиле, покажет дизайн и покажет планы на будущее.

Инсайдеры из Вольфсбурга считают, что автомобиль поступит в продажу уже в 2025 году по цене в 22 500 евро. И, также ожидается, что автомобиль получит приписку Golf. Издание Autocar подтвердило, что новый автомобиль ID 2 станет первым автомобилем марки на платформе MEB-Plus. Это обновленная версия широко используемой MEB. Plus версия включает в себя новые призматические элементы батареи LFP и скорость зарядки до 200 кВт. И это только некоторые из улучшений.

На данный момент компания из Германии скрывает все данные об автомобиле. Инсайдеры предполагают, что в компании предлагали несколько комбинаций для имени. Рассматривали такой вариант, как ID Golf. О такой версии упоминал даже генеральный директор компании еще в прошлом году. Тогда директор сказал, что Golf имеет большую популярность и узнаваемость среди других людей. И поэтому менять название с Golf на другое не имеет смысла.

Отмечу, что в начале предполагалось, что имя Golf может быть зарезервировано для Volkswagen ID 3. Однако данная информация уже опровергнута, и престижное звание получит именно ID 2 после показа в марте.

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ID 2 это традиционный хэтчбек немецкой компании. Дизайн автомобиля разрабатывался новым дизайнером Андреасом Миндтом. ID 2 будет производиться на заводе Seat в Марторелле под Барселоной в качестве косвенной замены Volkswagen Up и Seat Mii.