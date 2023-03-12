Потихоньку искусственный интеллект захватывает мир.

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ChatGPT это нейросеть, которая позволяет писать посты, код и многое другое, что облегчает работу, и может облегчить обучение в школе решая задачки и эссе за вас. Искусственный интеллект получил обновление, и теперь помнит всю информацию из чата, и может написать хоть статью на сотни тысяч символов. И, конечно же люди используют ChatGPT в своих целях. Пока что он доступен только через официальный сайт, но в скором времени такой функционал появится даже в социальных сетях типа Discord. Революционный искусственный интеллект будет интегрирован самими разработчиками Discord.

Об этом объявила администрация приложения. В будущем ChatGPT будет интегрирован во все серверы. Собственно, люди смогут просто пообщаться с ботом на любую тему на любом сервере. Местного ChatGPT будут звать Клайд, и с ним можно будет общаться тегнув его имя с помощью "@".

Клайд сможет отвечать на любые вопросы, вести продолжительную беседу, и даже искать для вас специальные изображения в интернете. Можно будет найти любой гайд за секунду, или узнать топ игр прямо на сервере Discord без необходимости заходить в интернет.

Вопрос насколько будет большая загруженность и очередь, если будет. На официальном сайте ChatGPT частенько бывают технические работы, и будет ли это влиять на Клайда? И еще один вопрос — это будет платный функционал, который включен в Nitro, или бесплатный бот для всех желающих?

Также сегодня выйдет новая функция для серверов - Automod. Напомню, что на серверах уже можно частично использовать функционал Automod: создание правил, модерация слов, чистка каналов и так далее. Короче, это онлайн модератор, которому не нужно платить, и он никогда не нарушает правила. Улучшенный Automod будет использовать искусственный интеллект для сокращения числа ложных срабатываний, а также, чтобы победить людей, которые пытаются обойти правила используя обходные пути: замена плохих слов Emoji, или добавление к ним символов. Разработчики заявили, что благодаря обновлению, Automod будет понимать контекст, и будет банить, если он нарушает правила сервера. Это тот же самый модератор, только быстрее и эффективнее.

По данным PC Gamer обновленный Automod появится уже сегодня. А вот Клайд появится через неделю. Также еще один инструмент связанный с искусственным интеллектом Conversation Summaries появится на следующей неделе вместе с Клайдом — он будет превращать разговоры в TLDR.

Разработчики также рассказали, над чем работают в данный момент. К примеру, совместная доска для рисования. Искусственный интеллект будет смотреть на рисунок и превращать его в настоящую картину либо арт, как это делает Midjourney по описанию. Еще один чат-бот Judy будет помогать школьникам и студентам. Вероятно, он будет решать за них различные задачи и писать эссе, только лучше, чем ChatGPT.

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Продолжается развитие нейросетей. Скоро будем писать посты за пару минут. Создавать приложения за день, и "обучать" детей тоже за день.