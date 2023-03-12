Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
В Discord интегрируют нейросеть ChatGPT
Потихоньку искусственный интеллект захватывает мир.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

ChatGPT это нейросеть, которая позволяет писать посты, код и многое другое, что облегчает работу, и может облегчить обучение в школе решая задачки и эссе за вас. Искусственный интеллект получил обновление, и теперь помнит всю информацию из чата, и может написать хоть статью на сотни тысяч символов. И, конечно же люди используют ChatGPT в своих целях. Пока что он доступен только через официальный сайт, но в скором времени такой функционал появится даже в социальных сетях типа Discord. Революционный искусственный интеллект будет интегрирован самими разработчиками Discord.

Об этом объявила администрация приложения. В будущем ChatGPT будет интегрирован во все серверы. Собственно, люди смогут просто пообщаться с ботом на любую тему на любом сервере. Местного ChatGPT будут звать Клайд, и с ним можно будет общаться тегнув его имя с помощью "@".

Клайд сможет отвечать на любые вопросы, вести продолжительную беседу, и даже искать для вас специальные изображения в интернете. Можно будет найти любой гайд за секунду, или узнать топ игр прямо на сервере Discord без необходимости заходить в интернет.

Вопрос насколько будет большая загруженность и очередь, если будет. На официальном сайте ChatGPT частенько бывают технические работы, и будет ли это влиять на Клайда? И еще один вопрос — это будет платный функционал, который включен в Nitro, или бесплатный бот для всех желающих?

Также сегодня выйдет новая функция для серверов - Automod. Напомню, что на серверах уже можно частично использовать функционал Automod: создание правил, модерация слов, чистка каналов и так далее. Короче, это онлайн модератор, которому не нужно платить, и он никогда не нарушает правила. Улучшенный Automod будет использовать искусственный интеллект для сокращения числа ложных срабатываний, а также, чтобы победить людей, которые пытаются обойти правила используя обходные пути: замена плохих слов Emoji, или добавление к ним символов. Разработчики заявили, что благодаря обновлению, Automod будет понимать контекст, и будет банить, если он нарушает правила сервера. Это тот же самый модератор, только быстрее и эффективнее.

По данным PC Gamer обновленный Automod появится уже сегодня. А вот Клайд появится через неделю. Также еще один инструмент связанный с искусственным интеллектом Conversation Summaries появится на следующей неделе вместе с Клайдом — он будет превращать разговоры в TLDR.

Разработчики также рассказали, над чем работают в данный момент. К примеру, совместная доска для рисования. Искусственный интеллект будет смотреть на рисунок и превращать его в настоящую картину либо арт, как это делает Midjourney по описанию. Еще один чат-бот Judy будет помогать школьникам и студентам. Вероятно, он будет решать за них различные задачи и писать эссе, только лучше, чем ChatGPT.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Продолжается развитие нейросетей. Скоро будем писать посты за пару минут. Создавать приложения за день, и "обучать" детей тоже за день.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#chatgpt #нейросети #discord
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ChatGPT придумал и запрограммировал уникальную игру-головоломку
Мультимодальную модель GPT-4 планируют представить на следующей неделе
Discord использует чат-бота Clyde с ChatGPT AI для миллионов серверов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Евгений Пригожин: Каждый недополученный снаряд - это погибший наш товарищ
9
Пригожин: "Вагнер" готов сотрудничать с кем угодно, кроме ЦРУ, СБУ и кенгуру
7
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
15
Пригожин: если ЧВК «Вагнер» перестанет существовать, то нас ждёт тотальное поражение
7
БПЛА Ланцет уничтожил британский ЗРК "Stormer HVM" и показал видео с поражением техники
9
После передачи Украине еще миллиона снарядов Запад потеряет способность воевать
16
10 новых Т-14 Армата замечены на пути в зону СВО – куда направлялся самый мощный танк армии РФ
9
Популярный симулятор выживания Sons of the Forest получил первый большой патч с массой правок
+
Ремейк Resident Evil 4: впечатления от демоверсии и ожидания релиза
+
Норвегия передаст Украине две единицы ЗРК NASAMS на замену уничтоженным
7
29 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили официальную глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13
1
ASUS представляет игровую мышь ROG Strix Impact III
1
ФРС США нанесла очередной удар по криптовалютам – курс Биткоина снова ушёл на дно
7
Какое отношение зерновая сделка имеет к транзиту санкционных товаров через Турцию
2
В Mundfish «с очень большой вероятностью» допустили выход продолжения Atomic Heart
2
G.SKILL выпускает самый быстрый комплект DDR5 на 48 ГБ с XMP профилем 8000 МТ/с
+
Пригожин отказал французским журналистам в съемках фильма про себя и свой отряд "Вагнер"
4
Шольц пообещал Германии «новое экономическое чудо», сравнимое с периодом 1950—1960-х годов
7
Core i5-13400 vs Core i5-12400 – почему планы Intel увеличить цену за счёт роста ядер провалились
4
В Android 14 пин-код будет вводиться сразу с вводом последней цифры
6

Популярные статьи

Иран завершил сделку по приобретению многоцелевых истребителей Су-35 производства РФ
5
Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
15
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
86
Об отечественных операционных системах
73
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
55
Стратегии, которые выйдут в 2023 году
14
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
64
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
39
Почему Китай может вооружить армию России для победы в конфликте на Украине
17
Почему китайские бренды наводнили розницу не очень дешевыми и посредственными видеокартами
17

Сейчас обсуждают

Розетка
03:44
Внезапно! В винде тоже есть терминал и power shell с открытым исходным кодом.
Об отечественных операционных системах
Пузо
03:44
Зальют баблом и рано или поздно но допилят.
Запуск ракеты с напечатанным на 3D принтере двигателем окончился провалом
SINgle84
03:34
без десятка дополнительных программируемых кнопок клавиатура игровой быть не может в принципе
Зарубежные специалисты определили лучшую недорогую мембранную игровую клавиатуру 2023 года
Xmast
03:30
Надо понимать что обзорщикам и процы рассылают. С расчетом что хороший отклик напишут. Поставят звезд побольше. Назначат рекомендованным к покупке. А по факту когда анализируют - пшик выходит https://...
Ryzen 7 7800X3D на 20% быстрее в играх, чем Core i9-13900K
Андрей Зозуля
03:30
Горе автор, выйди из гавнолинка и зайди в днс, разница в цене от силы 10-15т.
Стоит ли покупать видеокарты с заводским разгоном и СЖО – флагманы NVIDIA с переплатой до 54 000р
dmitry07
03:29
Лекция из серии "Зумерки открывают для себя лингвистику".
Медведев прокомментировал возможное переименование на Украине России в Московию
Xmast
03:20
Ну они типа тестят запас по скорости у кого какой. Этого в 4к не увидеть. Только он нафик не нужен. Потому как через 4 года когда уже не будет хватать 5800-13700 - будут другие процы. И нынешние 100 г...
Ryzen 7 7800X3D на 20% быстрее в играх, чем Core i9-13900K
dimchoos
03:16
а есть 2686V4 за 2800руб который поддерживает DDR3. Есть Джингша с 8 слотами DDR3 за 6500руб.
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
Xmast
03:16
8 ядер в 2023 году - только сборка для школьника. Для рядового пк 130 баксов уж точно стоит чтобы взять 13900к. Который любой софт сторонний будет раза в 2-2.5 быстрее крутить. А так текущие процы на...
Ryzen 7 7800X3D на 20% быстрее в играх, чем Core i9-13900K
Розетка
03:13
Да, давай сборку соберём из всего импортного и назовём это российской ОС.
Об отечественных операционных системах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем