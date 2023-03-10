Гибриды не должны отличаться от ДВС в плане цены.

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Компания Nissan планирует за три года решить проблему с ценами на гибриды. Компания желает достичь того, чтобы цены на гибриды были такими же, как на обычные ДВС. Чтобы этого достичь компания желает следовать новым правилам. Это новый более дешевый и эффективный подход к разработке электромобилей.

Компания Nissan пересмотрела процесс разработки силовых агрегатов. Было решено сделать компоненты гибридных трансмиссий EV и e-Power общими и модульными. Как говорит руководитель компании, это позволит снизить производственные затраты на 30% к 2026 году, вследствие чего и понизятся цены на сами автомобили.

Есть два варианта нового подхода: первый, это модель 3-в-1. Она объединяет двигатель, инвертор и редуктор в одну систему для использования в чистых EV. А вот прототип 5-в-1 добавляет генератор и инкретор для использования в гибридах e-Power. Почему все это дешевле, спросите вы? Все просто, все детали будут производиться на одной производственной линии. Это априори дешевле, чем продумывать еще и логистику деталей от одного завода к другому.

Сейчас стоимость Nissan Qashqai e-Power в комплектации Acenta Premium начинается от 41 тысячи долларов. При этом ДВС автомобиль стоит на тысяч 10 дешевле в той же комплектации. Кстати, с моделью Nissan X-Trail e-Power отличий уже меньше — примерно тысяча долларов возможной экономии. Очевидно, что с первой моделью нужно что-то решать. Разрыв в десять тысяч действительно чувствуется. А особенно сильно, когда ты понимаешь, что получаешь одно и то же, просто гибрид.

Мы максимально используем наш опыт и ноу-хау, полученные в ходе более чем десятилетней разработки и производства электрифицированных технологий.

Компания не уточнила, какие последствия могут быть от удешевления производства. Компания не раз заявляла, что хочет сделать свои автомобили более доступными и дешевыми, в основном за счет использования более энергоемких аккумуляторных технологий.

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Nissan также заявила, что такой шаг приведет к созданию более компактных и легких трансмиссий. Они будут издавать меньше шума и снижать вибрацию соответственно. Компания также представила новый электродвигатель, в состав которого входит всего 1% редкоземельных элементов. Учитывая, что к 2030 году Nissan планирует запустить в продажу 27 электрических моделей — решение определенно пойдет на пользу.