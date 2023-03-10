При этом сама Starfield выйдет в сентябре.

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Вчера утром было сделано несколько объявлений. Одно из них приятное, а второе не очень. И начнем пожалуй с самого первого — масштабный проект Starfield от Bethesda выйдет только 6 сентября. По всей видимости, проект перенесли, ибо инсайдеры говорили, что игра выйдет летом. В последние дни появлялись новости, что проект требует больше времени на полировку, и большая студия добилась этого времени от Microsoft. Что ж могу сказать, удачи разработчикам сделать качественный проект и исправить все ошибки до релиза. Чем больше времени берут себе создатели на полировку больших игр — тем лучше, ведь не будет истории, как с Cyberpunk 2077. Хотя, на самом деле если и будет, это не помешает пройти отличную игру до конца, если она будет отличной.

Вторая, положительная новость заключается в том, что презентация Starfield пройдет уже 11 июня. То бишь, как и говорили инсайдеры, летом нам геймплей покажут. И, презентация будет большой, приуроченной только к этой игре. Кроме того, мы также сможем увидеть, чем занимается остальная часть Xbox Game Studios, ибо планируется провести еще и Xbox Games Showcase перед большим показом Starfield. Видимо, эта презентация будет заменой выставки E3 в Лос-Анджелесе, как и говорили надежные инсайдеры.

В принципе, мы давно знали, что презентация Starfield готовится на лето: утечки, странные изменения на страницах проекта в магазине, заявления некоторых аккаунтов разработчиков и модераторы в Discord. Похоже, Bethesda разобралась с делами, и готова показывать геймплей. По всей видимости те дела, это и была проблема с полировкой и переносом. Мы ведь все знаем, как большие компании не любят переносить проекты, особенно Microsoft.

Xbox подтвердила, что презентация Xbox Games Showcase состоится непосредственно перед Starfield Direct 11 июня. Что мы там увидим, остается нераскрытым. Инсайдеры пока что тоже не делятся такой информацией, но это определенно не Fable 4.

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Тодд Говард в Твиттере сказал, чего ожидать от большой презентации Starfield. По его словам, нас пустят в "студию" разработчиков. Ожидается, что нам покажут полноценный готовый геймплей.