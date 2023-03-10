Sony, видимо не собирается успокаиваться.

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Сегодня Sony опять удивила. Впрочем, ничего нового, ибо за этот год наблюдения за сделкой Microsoft и Activision я кардинально изменил мнение о компании (не об играх). В последнем отчете британского регулятора CMA есть информация, что Sony обвиняет Microsoft, и говорит о возможности, что американская компания сделает Call of Duty багованной специально для PlayStation. Это также отвечает на вопрос, почему не была заключена 10-летняя сделка, которая прошла успешно с Nintendo и Nvidia. Вот как получается, японцы слишком переживают за качество игры. А за то, что это сильно ударит по репутации и доходам обеих компаний — это, лишнее.

В отчете CMA компания Sony заявила, что она отказалась от 10-летнего соглашения с Microsoft, потому что оно не было достаточно проработанным. Оно не могло защитить платформу PlayStation и качество шутера на консоли. Этими словами Sony подразумевает, что компания Microsoft в теории могла бы делать шутер плохого качества специально для PlayStation, а на остальных наоборот все будет хорошо и стабильно. Компания могла бы использовать меньше работников для версии PS, или еще хуже меньше ее финансировать. Это чисто бизнес, и ничего личного. Ну, и немного переживаний с фантазиями. Как говорится, у страха глаза велики.

Даже если бы Microsoft действовала добросовестно, она была бы заинтересована в поддержке и приоритетной разработке версии игры для Xbox, например, используя своих лучших инженеров и больше своих ресурсов. У CMA не было бы практического способа проконтролировать, как Microsoft решает распределить свои ресурсы и качество/количество инженеров, которых она направляет на разработку версии Call of Duty для PlayStation, чтобы гарантировать, что с Sony будут обращаться справедливо и одинаково.

Sony также добавила, что Microsoft может специально убивать уровни в сюжетной кампании, чтобы игроки переходили на другую платформу, где все работает стабильно. Например, после релиза игра будет вылетать во время прохождения последнего уровня в сюжетке — это очень обидно, когда ты уже почти прошел игру и развязал историю, а тут... Бах, и конец. Или, что в последующих обновлениях будут баги, а на остальных платформах нет. Как сказала Sony, даже если эти дефекты удастся быстро обнаружить, любые меры по их устранению, скорее всего, будут приняты слишком поздно, и к тому времени игровое сообщество потеряет доверие к PlayStation.

Sony также оперирует исследованием регулятора CMA. Компания сослалась на то, что в случае эксклюзивности шутера, четверть игроков готовы приобрести консоль/пк и уйти с PlayStation ради игры. Можно предположить, что такая же ситуация будет, если шутер будет получать бонусы на Xbox, или там не будет ошибок, которые будут присутствовать в версии для PS. Консольных стримеров да киберспортсменов недооценивать нельзя. Microsoft уже заявила, что не будет выпускать эксклюзивные дополнения для версии PlayStation, но пока что, это только равенство с остальными игроками. Видимо, Sony сильно обиделась из-за этого.

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CMA пока что единственный регулятор, который делает все, чтобы сделка провалилась. В то же время Европейский Союз заявляет, что сделка в будущем, вероятно, будет разрешена. Американская комиссия FTC пошла на уступки, и позволила Microsoft посмотреть секретные документы Sony. Посмотрим, что будет дальше, но нытье Sony уже надоело.