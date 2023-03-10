Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Sony считает, что Microsoft намеренно сделает Call Of Duty с багами для PlayStation
Sony, видимо не собирается успокаиваться.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

Сегодня Sony опять удивила. Впрочем, ничего нового, ибо за этот год наблюдения за сделкой Microsoft и Activision я кардинально изменил мнение о компании (не об играх). В последнем отчете британского регулятора CMA есть информация, что Sony обвиняет Microsoft, и говорит о возможности, что американская компания сделает Call of Duty багованной специально для PlayStation. Это также отвечает на вопрос, почему не была заключена 10-летняя сделка, которая прошла успешно с Nintendo и Nvidia. Вот как получается, японцы слишком переживают за качество игры. А за то, что это сильно ударит по репутации и доходам обеих компаний — это, лишнее.

В отчете CMA компания Sony заявила, что она отказалась от 10-летнего соглашения с Microsoft, потому что оно не было достаточно проработанным. Оно не могло защитить платформу PlayStation и качество шутера на консоли. Этими словами Sony подразумевает, что компания Microsoft в теории могла бы делать шутер плохого качества специально для PlayStation, а на остальных наоборот все будет хорошо и стабильно. Компания могла бы использовать меньше работников для версии PS, или еще хуже меньше ее финансировать. Это чисто бизнес, и ничего личного. Ну, и немного переживаний с фантазиями. Как говорится, у страха глаза велики.

Даже если бы Microsoft действовала добросовестно, она была бы заинтересована в поддержке и приоритетной разработке версии игры для Xbox, например, используя своих лучших инженеров и больше своих ресурсов.

У CMA не было бы практического способа проконтролировать, как Microsoft решает распределить свои ресурсы и качество/количество инженеров, которых она направляет на разработку версии Call of Duty для PlayStation, чтобы гарантировать, что с Sony будут обращаться справедливо и одинаково.

Sony также добавила, что Microsoft может специально убивать уровни в сюжетной кампании, чтобы игроки переходили на другую платформу, где все работает стабильно. Например, после релиза игра будет вылетать во время прохождения последнего уровня в сюжетке — это очень обидно, когда ты уже почти прошел игру и развязал историю, а тут... Бах, и конец. Или, что в последующих обновлениях будут баги, а на остальных платформах нет. Как сказала Sony, даже если эти дефекты удастся быстро обнаружить, любые меры по их устранению, скорее всего, будут приняты слишком поздно, и к тому времени игровое сообщество потеряет доверие к PlayStation.

Sony также оперирует исследованием регулятора CMA. Компания сослалась на то, что в случае эксклюзивности шутера, четверть игроков готовы приобрести консоль/пк и уйти с PlayStation ради игры. Можно предположить, что такая же ситуация будет, если шутер будет получать бонусы на Xbox, или там не будет ошибок, которые будут присутствовать в версии для PS. Консольных стримеров да киберспортсменов недооценивать нельзя. Microsoft уже заявила, что не будет выпускать эксклюзивные дополнения для версии PlayStation, но пока что, это только равенство с остальными игроками. Видимо, Sony сильно обиделась из-за этого.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

CMA пока что единственный регулятор, который делает все, чтобы сделка провалилась. В то же время Европейский Союз заявляет, что сделка в будущем, вероятно, будет разрешена. Американская комиссия FTC пошла на уступки, и позволила Microsoft посмотреть секретные документы Sony. Посмотрим, что будет дальше, но нытье Sony уже надоело.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #activision #call of duty #сделка #шутер #cma #ftc #modern warfare #регуляторы #son
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Число ежедневно активных пользователей Microsoft Bing превысило 100 млн человек
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
77
Чем закончился российский «удар возмездия» по Украине
33
Подразделения ЧВК Вагнер взяли под полный контроль всю восточную часть Артёмовска
2
Майнер из США арендовал атомную электростанцию и будет сжигать энергии как Сочи во время олимпиады
11
На Украине заявили о шести гиперзвуковых «Кинжалах», применённых ВС РФ в ходе сегодняшнего ракетного удара
12
Нидерланды введут новые ограничения на поставку литографического оборудования в Китай к лету
+
Инсайдеры предсказывают платформе AMD AM5 поддержку модулей DDR5 24/48 ГБ в прошивке AGESA 1.0.0.7
1
Пригожин опять заявил, что проблемы с обеспечением ЧВК «Вагнер» снарядами не решены
34
Вторая предварительная версия Android 14 для разработчиков запрещает незаметно делать скриншоты
+
Поддержавший грузинские протесты чиновник из Госдепа покинет свою должность
+
В Европе заявили, что дешёвые энергоресурсы для ЕС остались в прошлом
15
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
1
Надувные HIMARS, M777 и танки массово делают в Чехии для Украины
11
GeForce GTX 1060 против новых игр – честное тестирование старой видеокарты, вышедшей 7 лет назад
4
ЧВК "Вагнер" выдавили украинские силы из населённого пункта Дубово-Василевка
2
46 смартфонов Xiaomi получили финальную прошивку MIUI 14 на Android 13 на утро 8 марта 2023г
2
Согласно исследованию, озоновый слой Земли уменьшился на 10% из-за дыма от лесных пожаров
+
Рамзан Кадыров рассказал об украденном у него коне за 10 млн$ в Чехии
18
Новая память Corsair DDR5 на 192Gb уже продаётся за 750 долларов
+
Материнские платы ASUS Intel серий 700, 600 поддерживают 48 ГБ модули DDR5-7000
1

Популярные статьи

Почему Иран отказался от покупки российских ЗРК С-400 "Триумф"
8
Атомные подводные лодки ВМФ РФ, появившиеся у берегов США, вызвали тревогу в Пентагоне
6
12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года
22
Разгон ПК комплектующих не нужен, так как является бессмысленным и вредным занятием
57
Япония намерена использовать ударные дроны для противодействия боевым самолетам Китая
1
Microsoft закапывает Starfield и выбывает из гонки консолей
20
Dying Light 2: Stay Human - очень краткий обзор
5
Главные игры марта 2023 года
6
В США опасаются ответа РФ за подрыв Северных потоков – как Россия может оставить ЕС без интернета
15
Обзор мыши HyperX Pulsefire Haste - топ за свои деньги для работы и игр
13

Сейчас обсуждают

In Box
03:05
Да и крики эти публичные Пригожина о недостатке.боеприпасов, попахивает кризисом взаимоотношений с Шойгу, а не кризисом реальным с боеприпасами уж, кстати...
Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
ffe
03:03
А в процессе вдруг выяснится, что бонба-то у персов уже есть, да не одна. И у Израиля есть. И пошла жара!
Минобороны США: Военная операция Израиля против Ирана начнётся в ближайшее время
Xmast
03:03
30к у них разница на сегодня по цене. Чтобы столько сэкономить надо на 100% загрузить и лет 100 гонять. Не меньше. Тут не экономией пахнет а расточительством. При всей любви к железкам это предложение...
AMD Ryzen 9 7900X3D получает меньшее преимущество от 3D V-Cache, по сравнению с флагмагом 7950X3D
Денис Щербаков
03:02
Тобi пiзда, тiкай отсiдова🤣
Чем закончился российский «удар возмездия» по Украине
In Box
02:58
Коллеги! Не будьте глупым народом! Пригожин - коммерческий человек! Он играет ради прибыли! Шойгу имеет иные планы, которые не обязан озвучивать Пригожину, ну а это не нравиться ему, канеш! ..- а Приг...
Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
konstantininform
02:49
На разнице в потреблении за период эксплуатации можно сыкономить поболее разницы в цене.
AMD Ryzen 9 7900X3D получает меньшее преимущество от 3D V-Cache, по сравнению с флагмагом 7950X3D
Дмитрий Александров
02:44
Resident evil 2,3 remake,fhd максимум текстуры требовали 12,5Г видеопамяти,вообщем с 2019 начиная надо заглядываться на 16.
NVIDIA GeForce RTX 50-серии и AMD RDNA4 Radeon RX 8000 дебютируют с памятью GDDR7
llARXANGELll
02:43
А еще несколько дисков банально ускоряет процесс работы всего. Т.е. получается что при правильном раскидывании тяжёлых программ не происходит упор при чтении 4к файлов. Т.е. иметь 4 диска по 500гб ку...
Цены на твердотельные накопители упали на 30% с начала года
In Box
02:43
😃
Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
In Box
02:42
Пригожин! Ты уж как Пугачева Алла, охренел уж! Неужели ты думаешь, что один ты тут играешь-то? Закрой свой рот и делай дело свое молча! Результаты твоих действий мы увидим уж, но нытье твое позорным к...
Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем