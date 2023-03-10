Ужастик теперь и на телевизорах.

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Atomic Monster и Blumhouse совместно с Behaviour Interactive работают над экранизацией ассиметричного хоррора Dead by Daylight. Удивительная новость, поскольку сеттинг и геймплей проекта довольно сложно перенести на большие экраны. Но, в последнее время разработчики стараются развивать франшизу и выйти за рамки одного проекта. У создателей есть только проблема с тем, что необходимо творчески перенести геймплей игры на большие экраны. С героями, историей и сценарием проблем не будет, ибо за несколько лет существования лор проекта пополнился огромным количеством героев. Кстати, не отрицаю, что разработчики создадут новую сюжетную линию специально для больших экранов. И, она будет связана с основной игрой. Отличное маркетинговое решение.

Мы очень рады сотрудничеству с Джейсоном Блюмом и Джеймсом Ваном, это позволит в дальнейшем расширять вселенную Dead by Daylight. Наш девиз в Behaviour - создавать уникальные моменты, вместе, навсегда. Atomic Monster и Blumhouse - идеальные партнеры для создания фильма по мотивам проекта.

Фильм по мотивам Dead by Daylight находится на ранней стадии. Сейчас создатели ищут талантливого режиссера. По словам основателя и генерального директора Blumhouse Джейсона Блюма, они будут искать человека, который хорошо знаком со вселенной Dead by Daylight и ценит этот мир. Перенос целого проекта на большие экраны требует профессионализма и знания лора.

На данный момент создатели фильма не рассказывают, как он будет выглядеть, и какие планы у них на будущее. Вероятно, это будет что-то типа слэшера:

Слэшер - поджанр фильмов ужасов, для которого характерно наличие убийцы-психопата, который преследует и изощрённо убивает одного выжившего за другим. Из известных фильмов можно выделить: «Кошмар на улице Вязов», «Крик», «Техасская резня бензопилой», «Хэллоуин».

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Описание отлично подходит под основной геймплей проекта: напомню, что в DbD имеется 4 выживших и 1 убийца. Убийца преследует выживших и пытается убить их, а вот выжившие чинят генераторы и пытаются открыть ворота до рассвета. Вероятнее всего фильм будет придерживаться лора игры, и будет выбран оригинальный убийца. Одно огромное отличие от типичных фильмов слэшеров — маленькое закрытое пространство. Обычно в фильмах такого типа используется деревня или целый город, а тут лишь маленькая темная туманная страшная локация.