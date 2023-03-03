Практика для Rockstar не новая.

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В 2021 году в Grand Theft Auto Online добавили персонажа Доктора Дре. И, теперь кажется 50 Cent также появится в серии GTA. 50 Cent в своем инстаграме выложил фотографию Vice City. Правда, ни Insider Gaming, ни сообщество еще не смогло понять, что означает этот пост. Намек получился хорошим, ибо его сразу никто не понял, и приходится строить различные теории. Да и связан ли вообще пост 50 Cent с GTA и Rockstar? Неясно. Автор поста ничего не пояснил, но пообещал, что расскажет об этом позже.

Связан ли 50 Cent с Vice City и GTA? Вопрос. Напоминаю, что в прошлом году было много утечек GTA VI. И стало ясно — проект будет разворачиваться в Vice City. Даже сами создатели делали такие "не явные" намеки. Есть мнение, что проект даже будет связан с названием игры 2002 года. Создатели также косвенно подтвердили, что над проектом уже ведется активная работа, а сам анонс состоится уже в 2023 году. Об этом также сообщил известный инсайдер Том Хендерсон. По всей видимости все так и будет, ибо утечек и слухов все больше. Хотя, если быть честным, они были всегда и везде. Но, сейчас они хотя бы уникальны.

Из поста стало ясно, что 50 Cent каким-либо образом связан с проектом GTA - это GTA Online, GTA VI, или какое-нибудь ответвление от игры (телешоу, об этом также ходили слухи). А может быть все еще проще, чем нам кажется. Rockstar могла начать работу по получению лицензии на различные треки для радио в GTA VI, и 50 Cent может быть одним из музыкантов, кто сделает музыку для игры. Теория очень правдоподобная, учитывая то, какую музыку студия любит подбирать под свои проекты.

Сам 50 Cent сказал, что объяснит это позже. И это будет больше, чем просто Power.

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"Power" - это популярное телевизионное шоу поддерживаемое 50 Cent.