Никакие секретные данные не были слиты.

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Компания Activision внезапно решила опровергнуть сообщение об утечке данных об игре Call of Duty 2023. Такое заявление поступило от компании после того, как издание Insider Gaming опубликовало материал про массовую утечку данных об играх и сотрудниках. В утечке также была информация про Call of Duty 2023, и планы разработчиков на текущий год.

В заявлении компания призналась, что в декабре прошлого года действительно была утечка данных. Но, никакие секретные и личные данные сотрудников, код игры или данные игроков не утекли в сеть. При этом источники утверждают, что смогли получить доступ к личной информации: полные имена, контакты и многое другое. О взломе стало известно вчера, а ответ поступил сегодня, также изданию Insider Gaming.

Безопасность наших данных имеет первостепенное значение, и мы применяем комплексные протоколы информационной безопасности, чтобы обеспечить их конфиденциальность.

Представитель Activision заявил, что команда безопасности 4 декабря 2022 года оперативно среагировала и решила проблему. В ходе SMS-фишинга почти никто не пострадал, а личная информация осталась в секрете. Далее в заявлении компания опровергает информацию о том, что другие люди имеют доступ к личной информации. Как говорит представитель, служба безопасности провела тщательное расследование и выяснила, что заявление "анонимов" не имеет ничего общего с реальностью. Доступ к конфиденциальным данным сотрудников, коду игры или данным игроков не был получен.

На одном из Twitter-аккаунтов была опубликована информация связанная с игрой Call of Duty 2023. Видимо, они и есть те, кто получил доступ к секретной информации. Но, это также может быть обман. Пока неясно, будет ли так все, или это просто манипуляция. Но, по мнению Activision все это точно бред, а также незаконная публикация информации. Также если учитывать, что информация была получена в декабре, то она уже устарела.

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С платежными данными игроков, и аккаунтами все будет нормально. По крайней мере разработчики официально это сказали. А если и будут взломы, то, вероятно, компания будет помогать всем пострадавшим и выплачивать компенсацию. С личной информацией сотрудников все сложнее. С одной стороны Activision заявляет, что все нормально, а с другой "анонимы", которые заявляют, что имеют доступ к личной информации.