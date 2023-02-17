Помочь с заказом — тоже помощь.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Европе необходимо выполнять данные обещания, и желательно, конечно же поставляя различную военную технику украине. Но, как говорится помочь с заказом — тоже своеобразная помощь. Вот Нидерланды и будут поставлять такую помощь. Правительство нидерландов дало деньги Чехии, чтобы та произвела мобильные зенитные установки для ВСУ, и поставила их украине, чтобы та могла успешно бороться с дронами-камикадзе. Хотя, Нидерланды не только помогли с заказом, но еще и оплатили заказ.

Как стало известно, Нидерланды заказали сборку новеньких зенитных комплексов, они будут поставляться вместе с пикапами. И правительство расщедрилось в этот раз, ведь готово оплатить целую сотню установок ради украины. Еще, что немаловажно, голландцы готовы оплатить и часть боеприпасов. Естественно боеприпасы будут куплены у Чехии, и поставлены в то же самое время, когда будет готова новая техника. Подробности контракта раскрыты не были. Однако украинские СМИ все знают и без официальных данных.

Если верить данным украинских СМИ, то голландцы "подарили" мобильные комплексы Viktor от компании Excalibur Army. Базовая вариация данной техники предполагает пикап Toyota и установку из двух пулеметов калибра 14,5 мм. Данная техника позволяет эффективно бороться с дронами, и при этом при необходимости можно быстро поменять свою позицию. Сам пикап можно легко скрыть в условиях боя на лестной местности. Такой комплекс позволяет сбивать дроны на расстоянии до 2-х километров. Боезапас тоже приличный - 300 патронов, и еще дополнительные 300 при необходимости быстро заменяются.

Также чешский комплекс позволяет бороться с дронами в ночное время суток. Для такой задачи в Viktor был установлен ночной зенитный прицел. Для дневных боев к слову тоже есть. Также есть возможность стрелять по целям на земле, и конечно для этого есть отдельный прицел. В общем комплекс позволяет быстро отреагировать на любую ситуацию, будь то в воздухе, или на суше.

Новые чешские комплексы станут заменой тех пикапов, которые были быстро собраны волонтерами. Зачастую это старый пикап и отдельный пулемет, без дополнительных прицелов и с пониженной эффективностью в битве. Украина собирается использовать новую технику для борьбы с дронами, поскольку тратить дорогие западные ракеты на них нецелесообразно.

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Важно отметить, что ранее чехи уже помогали украине такой техникой. Такой комплекс точно использовался ВСУ уже в декабре прошлого года. Теперь Нидерланды просто "помогли" украине дополнительным вооружением, заменив большую часть самодельных комплексов. Ну и добавили различных прицелов разумеется.