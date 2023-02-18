Реальное состояние проекта увидим в следующем месяце.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Skull and Bones - многострадальный проект, который страдает и дальше от переносов и критики сообщества. Но, разработчики считают, что смогут справиться с поставленной задачей, и выпустят хороший проект, который по их мнению достоин того, чтобы окупить свои расходы. Такую положительную новость сообщил нам финансовый директор Фредерик Дюге, и все это благодаря инвесторам, которые интересуются, что планирует делать компания, чтобы исправить свое положение на рынке. А оно между прочим с момента конца прошлого года не очень хорошее. Если бы я был инвестором, то я бы не порадовался успехам компании.

Финансовый директор Дюге сказал, что у разработчиков есть новая версия Skull and Bones, но покажут ее чуть позже. Мнение кардинально поменяется после того, как сообщество увидит проект в новом обличии. Инвестор спросил, как компания собирается сделать так, чтобы проект принес деньги после столь длительного периода разработки. Задать такой вопрос он решился после того, как увидел отзывы в сети. Они были не очень убедительными, и определенно не вызывали положительных эмоций.

Очевидно, что инвестор смотрел на отзывы обычных игроков, поскольку издания еще не оценивали игру. И вот кто смотрит на оценки критиков? Даже инвестора доверяют больше игрокам. Что нам ясно, так это то, что пока что разработчики не смогли удивить сообщество. Ни геймплей, ни тесты не убедили инвесторов в том, что игра будет успешной. Но, очередной тест должен убедить всех в успехе игры. Дюге считает, что всё изменится после того, как сообщество увидит те улучшения, которые разработчики внесли в игру.

Дюге сказал, что команда разработчиков очень довольна плейтестом, который был проведен в январе. Поэтому у студии теперь имеется улучшенная версия Skull and Bones. Ее собираются показать в следующем месяце, чтобы придать игре популярности к релизу.

Ubisoft отказалась комментировать, что она собирается делать в следующем месяце. Но если будем мыслить оптимистично, то это будет открытый или закрытый тест Skull and Bones. Открытый тест давно ждет сообщество, и будет довольно правильным провести его. Если не повезет, то увидим очередной геймплейный ролик, или что-то в этом роде. Такое решение, конечно, не сможет поправить мнение игроков об игре.

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Правда в плане релиза ничего не понятно. Нам известно только то, что игра запланирована на 2023-2024 финансовый год. Игра обязательно выйдет до конца марта следующего года, но думаю, увидим проект уже в первом полугодии 2023.