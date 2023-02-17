Вновь задержка масштабного проекта, или да?

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Самое сложное в игровой индустрии — это сказать про перенос игры. А про перенос презентации говорить еще сложнее, но у Bethesda нет другого выхода. Если верить сообщению разработчиков игры, то у них все еще нет даты, когда пройдет презентация масштабного проекта Starfield. Вероятнее всего, проект в итоге перенесут на более позднюю дату. Вероятно, на конец лета.

Напоминаю, что разработчики решили провести свою презентацию игры, и отказались от участия на Xbox Developer Direct в январе. Казалось бы, презентация близка, как и сам релиз. До Direct действительно было такое впечатление, однако сейчас надежды потихоньку тают. Конечно, еще никто не сказал про перенос, но утечки и время говорят об обратном. Или, мы сейчас говорим про Cyberpunk 2077?

Если верить инсайдерам, то игра выйдет в первой половине года — скорее всего в июне. Презентация очевидно должна пройти раньше релиза, и до июня осталось всего 3 месяца. Знаете, не знать, когда пройдет показ за три месяца это звоночек, не очень хороший. Bethesda изо всех сил старается все сделать в срок, но игра слишком велика. План Microsoft оказался невыполнимым. Банально — но факт. Как бы руководители не хотели получить новый проект в июне, должная реализация требует больше времени. Или, потом легче терпеть критику и убытки?

На Discord сервере Bethesda менеджер сообщества Роберт 'VaultOfDaedalus' О'Нил сказал, что подробности о демонстрации игры отсутствуют. Он сказал, что разработчики расскажут о презентации тогда, когда смогут окончательно определиться с ней и датой. Команда все еще разбирается с делами. Менеджер знает, что это не тот ответ, который желало услышать сообщество, но другого ответа просто не существует.

А если мы будем оптимистами, то есть и приятная новость. Больше времени — больше сил — больше сделанной работы. В итоге презентация Starfield будет больше и лучше, а также покажет больше подробностей проекта. А очередной перенос проекта позволит сделать игру более оптимизированной, и исправить критические ошибки. Везде ищем плюсы, даже там, где принять новость положительно очень сложно.

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Релиз Starfield все равно состоится в этом году, и скорее всего, ближе к концу лета. Microsoft не будет жертвовать целым годом.