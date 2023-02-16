Microsoft сама это признала...

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Microsoft призналась, что подписка Xbox Game Pass негативно влияет на продажи. Хотя при этом ранее руководство говорило обратное. Раньше компания утверждала, что подписка Xbox Game Pass не означает уменьшение продаж. Фил Спенсер даже говорил, что подписка помогает увеличивать базовые продажи проектов. Но, нет. Зачем покупать игру за примерно 70 долларов, когда можно просто взять подписку и поиграть в ту же игру без ограничений за примерно 15 долларов? Вообще можно создать новый аккаунт и получить подписку за сотню рублей, и все. Так о каких 70 долларах идет речь? Конечно, вы не получите тех эмоций от покупки и достижений, но за то дешево, прямо как с торрента. Для кого то это действительно хорошее решение, и по всей видимости такое решение принимают многие геймеры.

Сейчас Microsoft признала, что игры, которые на релизе доступны через подписку Game Pass в итоге продаются хуже. Если сравнивать результат продаж с теми играми, которые недоступны в Game Pass - то корпорация захочет плакать от потерь. Такая информация была найдена в последнем отчете британского Управления по конкуренции и рынкам (CMA).

Microsoft призналась, что запуск игры с Game Pass приводит к снижению продаж базовой версии игры. Из-за конфиденциальности процент потерянных продаж был вырезан. Жаль, что мы не сможем узнать настоящий процент потерь, которым жертвует компания, чтобы порадовать геймеров. Но такая информация определенно противоречит заявлению компании, которое гласит, что подписка увеличивает продажи проекта. Нет, сервис лишь понижает продажи.

Ясно, что процент сильно отличается, если взять два разных проекта. Если это инди-игра, то в целом отличия будут не такими большими, а вот если проект стоит дорого, и его хотят все геймеры — то тут потери могут быть куда больше. Давая доступ к крупным проектам через подписку Game Pass приходится терять важные продажи (а одна продажа это от 70 долларов прибыли). И вот что думает об этом Activision Blizzard - она боится из-за этого сделки с Microsoft. Издатель не очень заинтересован в том, чтобы снижать продажи своих релизов. Поэтому даже если сделка состоится, Call of Duty может не попасть в каталог Game Pass, да и не особо то и нужно было. Владеть игрой за 70 долларов куда приятнее, чем просто получить доступ к сотням тайтлов на месяц за определенную плату.

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Несмотря на то, что компания несет некоторые убытки после таких релизов, компания продолжит выпускать игры в Game Pass. Таким образом компания желает сохранить желание покупать консоль Xbox. В этом году Microsoft получит во владение кучу крупных релизов, и вопрос простой — будут ли они доступны через Game Pass. Решение только за компанией, получить больше денег, или сохранить популярность консоли.