Станет ли проект таким же популярным как Genshin Impact?

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Genshin Impact - легенда игровой индустрии последних лет, и никто с этим не поспорит. Разработчики HoYoverse понимают, что пора развиваться и идти дальше, и соответственно готовится новый проект. Теперь большая шанхайская компания готова представить парочку новых игр, и одна из них очень похожа на Genshin Impact - Honkai: Star Rail. Если посмотреть на скриншоты проекта, то отличить игру от той же Genshin Impact очень сложно. Но главное то не дизайн, а игровой процесс нового проекта, который благо сильно отличается от Genshin Impact. Эта ролевая игра планируется к выходу уже 26 апреля. По крайней мере такая дата указана в магазине на iOS. Также была открыта предварительная регистрация на iOS.

Honkai: Star Rail - это четвертая часть серии Honkai. Разработчики естественно расскажут историю совершенно новых персонажей, а также добавят альтернативные версии уже существующих героев. В этой игре вы будете управлять командой, которая состоит из четырех персонажей. Honkai: Star Rail это ролевая игра с пошаговыми стратегическими боями, открытым миром и подземельями. Подробнее об игре узнаем после релиза.

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Далее разработчики собираются выпустить Zenless Zone Zero. Опять-таки совершенно новая игра, которая отходит от вселенной Genshin. Но, геймплей будет похож на прошлую игру. Будет присутствовать открытый мир, но в большинстве своем действия будут происходить в городской среде. Разработчики опять добавят кучу эффектов, все будет сверкать и радовать глаз, как в Genshin, да и стилистика в общем похожа, главное чтобы монетизацию поменяли... Релиз запланирован на 2024 год.