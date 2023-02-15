Главное, чтобы игроки не отзывались плохо об игре.

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Ubisoft продолжает работать над бесплатным free-to-play шутером XDefiant. По всей видимости денежные средства у студии еще не закончились. Разработчики готовы провести первый кроссплатформенный тест в истории шутера. Это будет закрытый Insider-тест. Он будет идти до конца этой недели, и как вы понимаете поиграть можно будет и на ПК, и на консолях.

Напомню, что XDefiant это бесплатный шутер 6v6. Разработчики смешали различные вселенные, например Splinter Cell, Ghost Recon и The Division. В общем Tom Clancy. Хотя все таки игра не будет полностью сосредоточена на военной тематике. После критики сообщества, разработчики решили добавить в шутер всего понемногу, этакий Fortnite с массой коллабораций. Впервые об игре стало известно в 2021 году, и до сих пор разработчики не провели открытый тест для обычных пользователей. С тех пор Ubisoft проводит только закрытые Insider-тесты. В них могут поучаствовать только зарегистрированные инсайдеры, это такая же система, как и с The Crew: Motorfest. В Insider программу могут попасть все желающие, но должно повезти, и вы должны успеть до завершения набора.

Очередной тест с кроссплатформой пройдет с 16 февраля по 19 февраля. Игроки-инсайдеры смогут играть на PS5, Xbox Series X/S и ПК без ограничений. На этом закрытом тестировании разработчики предложат протестировать четыре режима игры - "Сопровождение", "Контроль зоны", "Доминирование" и "Оккупация". Также будут доступны такие карты: Attica Heights, Arena, Dumbo, Emporium, Liberty, Mayday, Meltdown, Midway, Nudleplex, Showtime, Times Square, Zoo и новая локация Pueblito.

Важно отметить, что для участия в тестировании необходимо подписать документ о неразглашении информации. Если вы желаете попасть на тестирование (маловероятно, но все же), то можете зарегистрироваться в инсайдерской программе на официальном сайте проекта.

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А вот дату релиза еще никто не раскрыл. Инсайдеры молчат, как и разработчики. Вероятно, он запланирован на 2023 год, но когда именно — большой вопрос.