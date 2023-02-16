В планах руководства полностью перейти на электричество к 2030 году.

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С этого момента все новые модели Rolls-Royce будут исключительно электрическими. Такое решение было принято, потому что руководство хочет полностью перейти на производство электромобилей к 2030 году и выполнить законы ЕС.

Первый электромобиль компании - Rolls-Royce Spectre, производство которого начнется в конце текущего года. Глава компании заявил, что все автомобили Series 2 будут поставляться с двигателем V12. Это касается всего существующего модельного ряда: Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost и Rolls-Royce Cullinan. После этого компания начнет поставлять исключительно электромобили. Автомобили второй серии станут последними моделями с V12 в истории компании.

Также глава компании затронул тему гибридных автомобилей. Компания решила сразу перейти к электромобилям, и не заниматься производством гибридов. Маленькая компания решила сразу перейти от бензиновых V12 к электромобилям.

У нас не будет всего, мы маленькая компания

Дата запуска новых моделей осталась нераскрытой. Также глава компании не сказал, как долго будут производиться новые модели. По словам главы, производить новые модели будут минимум 10 лет, а может даже больше. Первая версия Phantom выпускалась целых 14 лет. Phantom составляет около 10% объема производства компании, а ценник на автомобиль выставлен выше 1 миллиона евро - поэтому глава считает, что версия с V12 будет выпускаться не меньше, чем первая версия (то бишь, от 14 лет).

Отмечу, что в 2022 году компания смогла побить свой рекорд продаж. Всего компания сумела продать более 6000 автомобилей. При этом средняя цена одного автомобиля - более 500 тысяч евро. Такой рост стал возможен благодаря фокусу на персональных заказах. Глава компании сказал, что Rolls-Royce не гонится за объемом производства, компании важен спрос.

Мы ориентируемся на спрос, поэтому в некоторые годы мы можем увидеть отметку продаж ниже 6000. Мы никогда не ставим четкую цель по объему, все зависит только от спроса. Но мы не застрахованы от рецессий.

В общем глава компании попытался донести нам, что компания не гонится за производством, а ждет, когда придет время продавать больше. Компания знает, когда нужно увеличивать цены/производство, а когда время замедлиться и переждать неприятные времена. Глава компании заявил, что образ жизни покупателей Rolls-Royce в последние времена сильно изменился, люди стали жить сегодняшним днем, а не будущим, которое когда-нибудь наступит и будет благоприятным для трат. Люди пользуются моментом и тратят накопленные средства, а компания ждет, когда люди начнут еще активнее тратить деньги.

Эксклюзив и роскошь - это не объемы, вы никогда не услышите о том, сколько продано роскошных сумок. Мне не говорят об объемах и не ставят целей по объемам. BMW верит, что мы развиваемся за счет естественного роста, и нами движет рентабельность

В общем компания делает так, как нравится покупателям. В будущем Rolls-Royce может производить больше 10 тысяч автомобилей, но больше от этого компания не станет. Компания не собирается расширять модельный ряд в десятки раз, как это делают другие "народные" автопроизводители.

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Также глава отметил, что через несколько лет компания собирается представить новые лимитированные эксклюзивные модели автомобилей.