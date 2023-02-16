А зачем слушать сотрудников, если нужно делать так, как пожелаешь?

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Activision Blizzard это такая компания, которая просто не может обойтись без очередного скандала. И, как вы понимаете, сегодня она вновь разочаровала своих сотрудников нестандартным решением. Руководители решили отказаться от довольно эффективной удаленной работы, и заставляют рабочих вернуться в офисы. При этом, никто рабочих не предупреждал, что удаленная работа отменяется. Иронично то, что многие сотрудники переехали подальше от основного офиса, надеясь на удаленную работу. Что теперь делать таким сотрудникам — неясно. Ну не будут же руководители оплачивать новый дом?

Сейчас люди стараются не ездить на работу, поскольку это экономит большое количество денег. Будет ли компания с этого момента оплачивать все поездки своих сотрудников? Сомневаюсь. Переехать поближе к офису тоже многие не могут, поскольку жилье близь офисов обычно стоит несколько дороже. Также многие сотрудники до сих пор вспоминают пандемию Covid-19, и беспокоятся, что будут подвержены риску заражения после выхода на работу в офис (они специально искали удаленную работу, чтобы не подвергать себя риску, а тут раз и такая возможность убирается). Что тут скажешь, эффективное решение от эффективных руководителей Activision Blizzard в действии.

На Reddit опубликовали изображение, где показано письмо, отправленное сотруднику. В письме сказано, что сотруднику необходимо подготовиться к работе в офисе. Начиная с 10 апреля удаленной работы не будет. Да-да, рабочим дали два месяца на подготовку, хотя до этого они могли работать удаленно все три года.

Пользователь Reddit по имени DrHilarious_PHD заявил, что начальство также отклоняет просьбу продолжить удаленную работу даже тем, кому сложно выходить на работу в офис (инвалиды). Также начальство не принимает во внимание аргумент с Covid-19, и также начальству все равно, если рабочему придется добираться до работы часами, затрачивая на это большие деньги. По словам пользователя, сотрудники начали протестовать. Некоторые сотрудники выходят на улицу. Что будет дальше, если начальство не отменит решение? Вероятно, забастовка и повышение интереса к профсоюзам (а Activision ненавидит давать возможность создать профсоюз рабочим).

К сожалению, исполнительная власть Activision-Blizzard-King не понимает, как мы работаем в QA, и я не думаю, что для них это важно. Дата 10 апреля не подлежит обсуждению.

Такую информацию подтвердил другой сотрудник. Пользователь Твиттер @LeastMyHairIsOk заявил, что большинство сотрудников против такого решения, но видимо права голоса у рабочих нет.

Интересно, что некоторым сотрудникам придется потратить на дорогу до офиса 14 часов. Один из сотрудников не ожидал, что в будущем руководству придет в голову такая гениальная идея. В общем и целом сотрудники сошлись во мнении, что такое решение будет иметь катастрофические последствия для рабочих. А в последствии, и для самих руководителей.

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На данный момент Activision Blizzard не комментировала ситуацию.