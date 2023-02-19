Люди любят выгоду, а компании делать иллюзию выгоды.

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Генеральный директор Volvo рассказал об успехах компании. Как оказалось, система подписки на автомобиль действительно выгодная штука, а еще очень прибыльная. В 2022 году автопроизводитель сумел поднять продажи подписки на 49% (если сравнивать с 2021 годом). Новая модель владения автомобилем имеет большой спрос. В четвертом квартале 2022 года на дороге находилось около 25 тысяч автомобилей по подписке. Эта цифра значительно больше, чем было в 2021 году - 16900 водителей. В 2020 году по подписке ездило всего 5 тысяч человек. Модель владения действительно выгодная, и растет умеренными темпами. О выгоде можно просто промолчать...

Генеральный директор компании встретился с журналистами после публикации финансовых результатов. Директор заявил, что модель подписки останется. Такое решение было принято, поскольку люди активно ищут новые способы приобрести автомобиль.

Также директор добавил, что новенький электрический кроссовер Volvo EX30 будет распространяться по подписке. Компания хочет сделать модель более доступной обычным людям. По словам директора, это позволит даже поколению Z брать хороший автомобиль. Бренд получит огромное количество новых покупателей. Генеральный директор считает, что данная модель поможет развить компанию на новый уровень. Именно такое общение и удержание в перспективе покажет отличные результаты. Да даже сейчас результаты отличные. Учитывая то, что новые способы мало кто тестирует, рост большой. В будущем будем иметь всё по подписке...

По словам генерального директора, такая модель распространения удерживает клиентов. Покупатели видят, как производитель относится к покупателю. Естественно после увиденного хочется продолжать сотрудничество с компанией, а это новый постоянный стабильный доход.

Немного про результаты и ожидания компании: финансовый директор компании Йохан Экдал ожидает, что объем производства останется на прежнем уровне. Сейчас компания имеет рекордное количество заказов. При этом проблемы с поставками полупроводников никуда не уходят. Пока что компания не видит серьезных проблем, которые могут привести к сокращениям.

Компания зарегистрировала рекордно высокий доход 330 млрд шведских крон (31 миллиард долларов). Этому поспособствовали курсы валют, высокие объемы продаж и контрактное производство Polestar. Прибыль по сравнению с 2021 годом выросла на 2 млрд крон. Если не учитывать совместное производство (та же Polestar), то Volvo заработала 17,9 млрд крон, и это понижение доходов на 15,6% по сравнению с 2021 годом.

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Генеральный директор сказал, что падение связано с закупкой полупроводников (незапланированные закупки, чтобы поставить автомобили в срок). Также на доход повлияли проблемы с перевозкой автомобилей и стоимость сырья. В этом году компания готова сокращать расходы и повышать эффективность. Планов по сокращению рабочих мест — нет.