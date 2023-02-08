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Elden Ring скоро исполнится целый год. Сообщество с нетерпением ждет новое дополнение, и DLC вполне может выйти к годовщине проекта. Хотя никаких официальных заявлений и намеков пока не было. Сейчас уверенность в дополнении дают утечки, инсайдеры и обновление странички в Steam. По всей видимости, дополнение Elden Ring будет анонсировано в этом месяце. Похоже, что в Elden Ring пройдет специальное событие приуроченное к годовщине. Событие должно пройти в конце месяца.
Утечки это хорошо, но обновление страницы SteamDB говорит о том, что разработчики уже что-то готовят. Что это: полноценное DLC или простенькое испытание - неясно. Обновление страницы впервые заметили пользователи сабреддита GamingLeaksAndrumor. Само обновление пока что не видно сообществу в Steam.
Важно отметить, что страницу игры обновляют очень редко. Такое в истории Elden Ring было только два раза. Впервые это случилось при релизе игры. Второй раз при релизе дополнения Colosseum. В обновлениях разработчики меняли изображения, текст, ссылки и другие детали. Датамайнер сказал, что некоторые "пакеты" не работают и выдают ошибку 404. После ошибки вас направляют на главное меню. Видимо создатели уже создали новую страничку для чего-то, что еще не раскрыто официально.
Учитывая заявления инсайдеров и утечки, будет что-то интересное. Сейчас нам остается дождаться только официального анонса дополнения. Не думаю, что создатели забудут про DLC для Elden Ring.