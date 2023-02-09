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Самый крупный релиз Nintendo в этом году будет стоить около 70 долларов. Если до этого такую практику использовали Xbox и Sony, то теперь и Nintendo будет работать с такими суммами. Игры не улучшаются, а вот цены только растут. Первая компания, которая начала весь этот процесс с повышением цен - Sony. После к ней присоединилась Xbox. А теперь вот, Nintendo. Далее будет Steam Deck?
Такую цену заметил пользователь Wario64, он выложил изображение ценника в Твиттере. На странице Nintendo eShop указана цена 69,99 долларов. Других намеков разработчики не дали. Вероятно, об этом компания расскажет завтра на Nintendo Direct. Презентация пройдет 9 февраля в час ночи по МСК.
Отмечу, что ценник уже скрыли. Как только пользователь опубликовал твит, цену убрали, и оставили только дату релиза "2023". Скрывать важные детали игры это конечно хорошо, но и сделать скриншот несложно.
Не исключено, что это просто банальная ошибка в ценообразовании. Но, такая же цена была указана и для канадского региона eShop. А так как редактировать цену нужно каждому региону, на ошибку одного сотрудника это не похоже. Скорее всего, разработчики просто поспешили, либо намекнули на ценник будущей игры до Direct.
Отмечу, что розничные продавцы все также продают игру по стандартной цене в 59,99 долларов. Да даже если компания повысит цену, ничего не поменяется, как минимум до следующего года. Розница как хочет, так и торгует. Однако выгодно сделать предварительный заказ заранее. Если это все таки не ошибка, то можно заполучить игру со скидкой на релизе. Причем все это честно и не нарушает правила компании. Отмечу, что инсайдеры прогнозируют успех игры, и вероятно доходы сильно поднимутся после повышения цены.