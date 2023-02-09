Высокие цены добрались и до Nintendo.

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Самый крупный релиз Nintendo в этом году будет стоить около 70 долларов. Если до этого такую практику использовали Xbox и Sony, то теперь и Nintendo будет работать с такими суммами. Игры не улучшаются, а вот цены только растут. Первая компания, которая начала весь этот процесс с повышением цен - Sony. После к ней присоединилась Xbox. А теперь вот, Nintendo. Далее будет Steam Deck?

Такую цену заметил пользователь Wario64, он выложил изображение ценника в Твиттере. На странице Nintendo eShop указана цена 69,99 долларов. Других намеков разработчики не дали. Вероятно, об этом компания расскажет завтра на Nintendo Direct. Презентация пройдет 9 февраля в час ночи по МСК.

Отмечу, что ценник уже скрыли. Как только пользователь опубликовал твит, цену убрали, и оставили только дату релиза "2023". Скрывать важные детали игры это конечно хорошо, но и сделать скриншот несложно.

Не исключено, что это просто банальная ошибка в ценообразовании. Но, такая же цена была указана и для канадского региона eShop. А так как редактировать цену нужно каждому региону, на ошибку одного сотрудника это не похоже. Скорее всего, разработчики просто поспешили, либо намекнули на ценник будущей игры до Direct.

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Отмечу, что розничные продавцы все также продают игру по стандартной цене в 59,99 долларов. Да даже если компания повысит цену, ничего не поменяется, как минимум до следующего года. Розница как хочет, так и торгует. Однако выгодно сделать предварительный заказ заранее. Если это все таки не ошибка, то можно заполучить игру со скидкой на релизе. Причем все это честно и не нарушает правила компании. Отмечу, что инсайдеры прогнозируют успех игры, и вероятно доходы сильно поднимутся после повышения цены.