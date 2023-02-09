Разработчики что-то скрывают, либо решают ошибку с серьезным эксплойтом GTAO.

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Если вы продолжаете играть в Red Dead Redemption 2, то могли заметить, что для игры вышло обновление размером в 3ГБ. И да, так и есть, разработчики действительно внесли изменения в игру. Правда какие именно нам не сказали, в сети есть только теории, которые связаны с недавним эксплойтом в GTA Online. Игроки онлайн версии Red Dead были бы рады, если бы это был новый контент, но разработчики не торопятся.

Изображение, которое подтверждает, что игра обновилась было опубликовано утром пользователем Kindainappropriate на Reddit. На скриншоте видно, что скачивается апдейт размером в 2,89 гигабайта. Обновление довольно большое, на такой размер добавляют кучу контента в GTA. Но, с RDR2 произошло иначе. Имеется одна, самая правдоподобная теория, почему вышло обновление - исправление эксплойта с читерами в GTA: Online.

Напомню, что недавно в GTA: Online читеры получили большие силы. Они могли удалять аккаунты игроков, убирать все деньги, банить аккаунты и даже сбрасывать весь прогресс. В общем зайдя в публичную сессию, вы вероятно бы потеряли аккаунт. Да, даже в частной сессии читер мог до вас добраться, если ранее вас добавил в друзья. В общем и целом рекомендация была одна - воздержаться от любимой игры на недельку другую. Почему обновление выходит и для Red Dead Redemption 2? Вероятно, абсолютно такая же проблема возможна и в онлайн версии RDR, и разработчики решили это исправить. Или, в RDR есть важные файлы.

Проблема с читерами все еще актуальна для GTA Online. Разработчики заверяют сообщество в том, что работа над фиксом идет, и в скором времени все решится.

Также интересно то, что обновление вышло только для ПК. Именно на ПК наблюдаются проблемы с читерами. Так что теория вновь укрепляется. Некоторые пользователи отмечают, что были исправлены некоторые баги в игре:

Ребята. Я только что зашел в свою конюшню на лошади, и она действительно работает. Я в шоке, что это обновление, похоже, действительно исправило ошибку. И да, я сделал это два раза подряд, чтобы убедиться, что это не случайность.

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Хотя, возможно обновление наоборот добавило ошибок. Как говорится, обновление без дополнительных багов - не обновление. Ведь, что фиксить в будущем, если все будет хорошо работать.