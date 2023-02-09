Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Ineos готовит роскошный EV внедорожник к 2026 году
Когда там тягачи на электродвигателях? Желательно класса люкс.
рекомендации
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

реклама

Компания Ineos Automotive раскрыла свои планы по развитию своего модельного ряда. Руководители ожидают, что смогут создать несколько новых моделей и расширить модельный ряд до четырех автомобилей до конца десятилетия.

Первый компактный электрический внедорожник положит начало расширению в 2026 году. Компания собирается выступить конкурентом Land Rover Defender. Это будет такой же универсальный внедорожник, как и Ineos Grenadier с большим запасом хода.

Владелец компании пообщался с Autocar и раскрыл все свои планы на будущее. По словам руководителя компании, он собирается сделать из компании настоящий бренд с большим модельным рядом. До этого компания представляла собой производителя одного нишевого внедорожника. Компания собирается утвердиться на рынке электромобилей, и перейдет к более люксовым решениям. Автомобили компании будут продаваться под маркой Ineos, а название Grenadier зарезервировано для новой модели. Ранее по слухам мы думали, что новый внедорожник будет называться Grenadier Sport, но от такого решения по всей видимости отказались в пользу универсальности.

Владелец компании сообщил, что уже потратил около 1.3 миллиарда фунтов на запуск Ineos. Владелец ожидает, что на запуск четырех моделей уйдет около 4 млрд фунтов (с учетом поставок, маркетинга и других расходов). Базовой математикой становится понятно, что на каждый автомобиль готовы потратить 1 миллиард фунтов.

Это бизнес. Я уважаю то, с чем мы сталкиваемся, но я чувствую, что мы можем утвердиться в той части рынка, которая в настоящее время не обслуживается. Существует пробел в плане внедорожных возможностей, и я думаю, что мы можем построить очень прибыльный бренд на основе этой уникальной позиции. Риски высоки, но и вознаграждение тоже. Я не из тех, кого пугает вызов.

Так владелец ответил на вопрос, почему готов потратить столько денег на сферу, где у компании сейчас нет особого успеха. Владелец уверен в том, что сможет реализовать идею так, что она понравится большинству любителей внедорожников.

К работе привлекут сотрудников, которые ранее работали над легендарным Mercedes-Benz G-Class. Напомню, что данная модель немецкой компании продается отлично, и приносит огромные деньги каждый год. Даже после пандемии модель продается очень хорошо, и приносит больше доходов с каждым годом.

Все четыре новые модели будут производиться на заводе в Хамбахе, Франция. Однако владелец также сказал, что не исключает возможности расширения по всему миру в будущем. Если на каком-то рынке автомобиль будет успешно продаваться, и превышать все поставленные цели, то производство там обязательно откроют.

Пока что компания будет фокусироваться на модели Grenadier. За этот год компания хочет увеличить производство до 25 тысяч автомобилей. Продаваться нынешний Grenadier будет на рынке Европы и США. На данный момент компания не использует всю мощность завода для своих потребностей. Часть мощностей отдается по контракту за деньги Mercedes. Постепенно завод будет освобождаться от других производителей.

Разработка EV внедорожника продвинулась далеко вперед. Предполагается, что дизайн окончательно доделан. Разработка платформы временно заморожена. Известно, что автомобиль будет короче Grenadier - меньше 4,7 метра. Это позволяет новому автомобилю конкурировать с Land Rover Defender 90, длина которого составляет 4,3 метра.

рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Также известно, что автомобиль будет разработан на совершенно новой платформе, ее сделала сама Ineos. Владелец заявил, что внедорожник будет обладать запасом хода в 400 км. С первого взгляда можно будет найти черты дизайна от Grenadier, им вдохновлялись создатели. С Ineos будет сотрудничать Magna Steyr - автомобильная компания из Австрии.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#электромобиль #внедорожник #ineos
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компания Venturi разработала электромобиль Antarctica для исследования южного полюса
Renault выпустит бюджетный электромобиль Renault Kiger EV для Индии
Renault Trezor – фантастический суперкар на электрической тяге, который многие всё ещё ждут
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor провел свой первый воздушный бой
6
ЧВК “Вагнер” против “Грузинского легиона” - победитель сражения получит контроль над Бахмутом
22
ЧВК "Вагнер" уверенно и методично организовывает мясорубку для бахмутского гарнизона
14
SoftBank не теряет надежды вывести Arm на биржу в этом году
1
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
17
Как ЧВК “Вагнер” выдавливает США и Францию из Африки, и почему “Чёрный” континент важен для России
4
Власти Португалии поставят Киеву танки Leopard 2 вместе с проживающими в стране украинцами
5
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ - геймерская GeForce RTX 4070 Ti скинула 20%
20
Мир искусства взволнован открытием «близнеца Моны Лизы»
1
О чём никогда не говорят авторы эталонных тестов, и почему Ryzen 9 5950Х выгоднее Ryzen 9 7950Х
5
Раскрыта европейская цена и время запуска Xiaomi 13 Lite
+
Новый боеприпас для БПЛА Израиля поражает цели намного незаметнее
3
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
9
5 непопулярных видеокарт NVIDIA и AMD для разумных геймеров с высоким потенциалом и выгодной ценой
15
Европа де-факто разрешила России обходить потолок цен на нефть
2
Украинские военные нарочно портят технику и оборудование, чтобы остаться в тылу
11
Прошивка с исправлением проблем быстрого расхода ресурса для Samsung 990 Pro ожидается в этом месяце
+
Что лучше, более продвинутый чип или поддержка драйверами, GTX 760 и GTX 750 Ti сравнили в играх
2
Демилитаризация НАТО: Запад истощен - Киев тратит тысячи снарядов ежедневно, ресурсов не хватает
4
Пользователи столкнулись с быстрой деградацией новейших SSD 980 Pro и 990 Pro от Samsung
5

Популярные статьи

Leopard 2 увязнут в грязи, а Abrams отправятся на Тайвань - какие проблемы ждут танки в Украине
13
Краткий обзор на релизную версию Hogwarts Legacy - игровая индустрия опять нас подвела
15
Потенциал С-400 для кораблей ВМФ РФ: Фрегаты проекта 22350 оснастят дальнобойными зенитными ракетами
10
Подробно об уникальной снайперской винтовке ОРСИС Т-5000, имеющей охотничий вариант за 400 000р
19
Пентагон готовится к войне с Китаем: ВВС США строят беспилотные самолеты заправщики нового поколения
5
6 удивительных фактов о ChatGPT, о которых вам никто не расскажет
12
DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken
81
Топ 7 самых популярных игр для Steam Deck по статистике Valve
1
Поговорим еще раз "за Аватар" и не только - ответ хейтерам
37
Главные игры февраля 2023 года
15

Сейчас обсуждают

Lospollos Hermanos
04:04
Плюхи для ускорения системы которые жрут оперативу? Керосином дело пахнет...
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
Frogster
03:48
А потом выйдет игра, которая будет требовать Windows 11 Build xxxx и снова переустанавливать. Не, я уже с 10 винды таким переболел.
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
NONsens
03:26
Это всё очень интересно обсуждать, когда консоли тупо в разы медленнее.
10 причин почему опыт игры на ПК лучше, чем опыт игры на консолях
Vovantro
03:25
Здрасьте, приехали... 🤣
Главные игры февраля 2023 года
dagnoparte
03:19
это только начало, дальше будет голоднее.
Британцы возмутились внешним видом Зеленского на аудиенции у короля Карла III
21RUSSIA
03:19
Мне одному показалось тупо реклама ssd?
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
Павел Павлов
03:18
Как узнал что там гендер пендер и бармен пид...с,даже включать ее не буду.я как и они буду отстаивать позицию нормального человека,а не учавствовать в этой вакханалии евро-запада с равенствами больных...
Hogwarts Legacy запустили на GTX 750Ti, а RTX 3060Ti за счёт DLSS справляется с ультра графикой
dagnoparte
03:10
Вашингтон хочет только одного, убить как можно больше украинцев и разрушить как можно больше инфраструктуры в стране, чтобы россии максимально усложнить и удорожить интеграцию украины в своё общество,...
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
WOLF PACIFIER
03:08
И не поспоришь.
Atomic Heart вызывает оппозицию у украинских блогеров из-за восхваления коммунизма и женских тел
WOLF PACIFIER
03:06
Он в прописанном образе. Так что не стиранная год зелёная рубаха и сиплый баритон крутого мужика. Всё не на каблуках в клипах жопой крутить.
Британцы возмутились внешним видом Зеленского на аудиенции у короля Карла III
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем