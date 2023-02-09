Когда там тягачи на электродвигателях? Желательно класса люкс.

реклама

Компания Ineos Automotive раскрыла свои планы по развитию своего модельного ряда. Руководители ожидают, что смогут создать несколько новых моделей и расширить модельный ряд до четырех автомобилей до конца десятилетия.

Первый компактный электрический внедорожник положит начало расширению в 2026 году. Компания собирается выступить конкурентом Land Rover Defender. Это будет такой же универсальный внедорожник, как и Ineos Grenadier с большим запасом хода.

Владелец компании пообщался с Autocar и раскрыл все свои планы на будущее. По словам руководителя компании, он собирается сделать из компании настоящий бренд с большим модельным рядом. До этого компания представляла собой производителя одного нишевого внедорожника. Компания собирается утвердиться на рынке электромобилей, и перейдет к более люксовым решениям. Автомобили компании будут продаваться под маркой Ineos, а название Grenadier зарезервировано для новой модели. Ранее по слухам мы думали, что новый внедорожник будет называться Grenadier Sport, но от такого решения по всей видимости отказались в пользу универсальности.

Владелец компании сообщил, что уже потратил около 1.3 миллиарда фунтов на запуск Ineos. Владелец ожидает, что на запуск четырех моделей уйдет около 4 млрд фунтов (с учетом поставок, маркетинга и других расходов). Базовой математикой становится понятно, что на каждый автомобиль готовы потратить 1 миллиард фунтов.

Это бизнес. Я уважаю то, с чем мы сталкиваемся, но я чувствую, что мы можем утвердиться в той части рынка, которая в настоящее время не обслуживается. Существует пробел в плане внедорожных возможностей, и я думаю, что мы можем построить очень прибыльный бренд на основе этой уникальной позиции. Риски высоки, но и вознаграждение тоже. Я не из тех, кого пугает вызов.

Так владелец ответил на вопрос, почему готов потратить столько денег на сферу, где у компании сейчас нет особого успеха. Владелец уверен в том, что сможет реализовать идею так, что она понравится большинству любителей внедорожников.

К работе привлекут сотрудников, которые ранее работали над легендарным Mercedes-Benz G-Class. Напомню, что данная модель немецкой компании продается отлично, и приносит огромные деньги каждый год. Даже после пандемии модель продается очень хорошо, и приносит больше доходов с каждым годом.

Все четыре новые модели будут производиться на заводе в Хамбахе, Франция. Однако владелец также сказал, что не исключает возможности расширения по всему миру в будущем. Если на каком-то рынке автомобиль будет успешно продаваться, и превышать все поставленные цели, то производство там обязательно откроют.

Пока что компания будет фокусироваться на модели Grenadier. За этот год компания хочет увеличить производство до 25 тысяч автомобилей. Продаваться нынешний Grenadier будет на рынке Европы и США. На данный момент компания не использует всю мощность завода для своих потребностей. Часть мощностей отдается по контракту за деньги Mercedes. Постепенно завод будет освобождаться от других производителей.

Разработка EV внедорожника продвинулась далеко вперед. Предполагается, что дизайн окончательно доделан. Разработка платформы временно заморожена. Известно, что автомобиль будет короче Grenadier - меньше 4,7 метра. Это позволяет новому автомобилю конкурировать с Land Rover Defender 90, длина которого составляет 4,3 метра.

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Также известно, что автомобиль будет разработан на совершенно новой платформе, ее сделала сама Ineos. Владелец заявил, что внедорожник будет обладать запасом хода в 400 км. С первого взгляда можно будет найти черты дизайна от Grenadier, им вдохновлялись создатели. С Ineos будет сотрудничать Magna Steyr - автомобильная компания из Австрии.