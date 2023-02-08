Классические режимы потихоньку приходят обратно в игру.

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Второй сезон в Modern Warfare 2 не за горами. Разработчики потихоньку рассказывают, чего ждать в игре 15 февраля. Но, внимания стоят не только официальные публикации в блоге, но и ответы в Твиттере. Новый ответ позволяет нам узнать, что режим с заражением вернется в игру Modern Warfare 2. Вероятно, не сразу после релиза сезона, но вернется.

Впервые "заражение" появилось в Modern Warfare 3 в 2011 году. Режим был запущен 5 февраля 2012 года в плейлисте сообщества. А дальше пошло поехало, в последний раз режим можно было попробовать в игре 2019 года, или в мобильной версии.

Infected или Заражение — режим в Call of Duty, в котором вам предстоит выживать в мире зомби. Мир правда маленький, да и игроков не так уж много. Однако режим заставлял вас быстро менять тактику. Убили союзника — меняйте позицию на ту, которую можно держать в одиночку. Убегайте от зомби, и выдержите несколько минут без снаряжения. Те кто играют за зомби тоже не будут скучать, поскольку у них игра идет еще динамичнее. Зомби быстрее, маневреннее и прыгают выше. А еще могут убить с одного укуса. Задача выживших — выжить определенное количество времени, а зомби должны убить всех до единого.

Как оказалось, режим вернется в Modern Warfare 2 15 февраля. Об этом сообщили разработчики в Твиттере, ответив на прямой вопрос фаната. Игрок спросил, вернется ли классический режим в игру, а разработчики прямо ответили "да".

Мы согласны. Увидимся 15 февраля - Activision.

Классический режим вернулся в новую игру в том же месяце, когда и был разработан впервые. Считай, с момента первого появления заражения прошло уже 11 лет. Если бы не перенос второго сезона — разработчики попали бы в точку.

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Впрочем, это еще не все. До 15 февраля ждать еще неделю, и за это время разработчики раскроют еще достаточно интересной информации в Твиттере. Потом, все это упакуют в блог и выложат в виде одной записи. Напомню, что тематика второго сезона — Япония. В королевскую битву добавят маленькую карту с японской атмосферой. В мультиплеер добавят классическую карту "Замок" и оператора Ронина из игры 2019 года.