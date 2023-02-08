Теперь вам можно меньше гриндить, чтобы получить косметику.

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Overwatch 2 отлично демонстрирует free-to-play модель развития игр. Однако разработчики желают исправиться, и в последнее время говорят, что уберут гринд и облегчат получение косметики. Короче сделают то, что нужно было делать еще на этапе подготовки к релизу. Но, главное, что компания поняла ошибку, и начинает исправляться, чтобы увеличить онлайн и доходы от боевого пропуска. В конце прошлого года прошло испытание, которое было очень сложно пройти. Если говорить честно, то забрать все награды с ивента без гринда часами не получилось бы. Куда легче было задонатить, чтобы пройти испытание, так и делали. Но те игроки, которые против доната, начали критиковать разработчиков за нестандартные решения в сиквеле.

Сегодня вышла новая запись в блоге разработчиков, сами создатели назвали это "бонусным чатом разработчиков". Так сказать, создатели спустились к смертным на землю, послушать их идеи и критику. Запись написал сам директор игры Аарон Келлер. Аарон рассказал, чего можно ждать от игры в будущем, как поменяется система монетизации, и какие ивенты будут в будущем. Также Аарон рассказал, какие карты ждать в будущем. В блоге затронули и тему ивентов, после того, как разработчиков начали массово критиковать фанаты (не надо было делать испытание без заданий на лунный Новый год с 1 донатным скином).

По словам директора, разработчики услышали игроков. В конце концов было решено, что будут внесены изменения в события новой игры.

Мы изменили наши ценности. Мы меняем направление, чтобы включить в игру больше испытаний, которые позволят вам играть так, как вы предпочитаете. В то же время мы продолжим развивать новые режимы, и будем экспериментировать. Некоторые изменения вы увидите уже в третьем сезоне. Мы продолжим следить за развитием событий, и будем менять механики, если вам это не понравится.

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Странно, почему нельзя было поступить так еще на релизе. Всем было понятно, что новая free-to-play провальная задумка. Если раньше вы могли получать все скины без особых усилий, и получать удовольствие от ивентов, то теперь вы просто гриндите не по своей воле, а по воле разработчиков. Вся косметика стала донатным эксклюзивом, и чтобы получить хотя бы один костюм надо было играть часами напролет. Сложные задачи не позволяли быстро закончить ивент в Overwatch 2, и заставляли играть там, где вам некомфортно. Выгорание от игры? Попробуйте Overwatch 2 на релизе, и пройдите "Битву за Олимп" полностью.