Похоже, что проект будет кооперативным.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

реклама

Новая вакансия — новые подробности о проекте, классика. Сегодня мы узнали немного больше про The Witcher: Sirius от The Molasses Flood и CD Projekt Red. По всей видимости разработчики отклонятся от традиционной стилистики. Новая вакансия это подтверждает. Новый функционал намекает на кооператив, друзей и PvE битвы с нелинейным сюжетом.

Официально про Sirius мы узнали в прошлом году, в октябре. Тогда нам сказали, что это "инновационный подход к вселенной The Witcher с незабываемой историей". Тогда руководители CDPR сказали, что в игре будут иметь место многопользовательские элементы. Вакансия эти моменты объясняет, причем полностью.

Спасибо пользователю Reddit под именем Awkward96, ведь он заметил и разобрал новую вакансию CDPR. Sirius это "стилизованная игра". По всей видимости, это означает то, что проект будет иметь новую стилистику. Разработчики отклонятся от традиционного реализма и темного фэнтези. Ведьмак Sirius будет более мультяшным? Может быть, может быть. То же самое, как сделали с Cyberpunk: Edgerunners, почему нет.

Должность режиссера повествования рассказывает нам про кооператив и нелинейный сюжет. В игре будут озвученные диалоги и кинематографическое повествование. В основе игры лежат PvE битвы и кооператив. Такой себе обрезанный Ведьмак с мультиплеером. Студия ищет старшего дизайнера мультиплеера для реализации социальных систем и различных режимов игры. Ожидается система развития игрока (уровни, навыки). Кроме того, будет иметь место система классов. Она позволяет создать уникального персонажа с особым набором навыков. Вероятно, система будет похожа на Cyberpunk 2077, где вы могли прокачать героя хакером, инженером, воином и так далее.

Выходит, Sirius действительно сильно отойдет от традиционной формулы CDPR и Ведьмака. The Molasses Flood сможет серьезно расширить вселенную, она выйдет за пределы одного героя и реалистичной стилистики. На данный момент похоже, что игра будет иметь микротранзакции, но пока что — это только догадки. Надеемся, косметики там не будет...

Судя по тому, каких разработчиков ищет The Molasses Flood, проект находится на ранней стадии разработки. Ожидать показа в ближайшем будущем не стоит, а вот ближе к следующему году — вполне. Кстати, также в Sirius будет процедурно генерируемое окружение. Может быть, и реиграбельность сделают?

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

В будущем и до аниме недалеко, получается.